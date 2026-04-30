La Zona Franca de Gran Canaria impulsa su posicionamiento internacional con un "intenso" trimestre en el exterior

Archivo - Panorámica en la que aparece la Zona Franca de Gran Canaria en primer término y, a continuación, una parte del Puerto de la Luz y Las Palmas, así como el resto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. - ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Zona Franca de Gran Canaria (ZFGC), Gabriel Corujo, ha incidido en la importancia que tiene para el Consorcio impulsar su posicionamiento internacional y ha resaltado el esfuerzo que se está realizando en la materia con un "intenso" trimestre en el que participará en diferentes eventos en el exterior.

De esta manera, ha hecho especial hincapié en que para la entidad este periodo arrancó en Chile, donde han tenido lugar diversas reuniones con diferentes sectores de la economía.

Además, el Consorcio estuvo a finales de abril junto con el resto de entidades de internacionalización de la economía canaria en el Wind Europe con el objetivo de posicionar al archipiélago como un polo para la energía eólica marina.

También participará durante el mes de mayo en la asamblea de la Asociación Mundial de Zonas Francas que tendrá lugar en Panamá, donde la ZFGC pondrá el foco en el contacto con las zonas francas de China y las zonas francas africanas.

"Y cerraremos el trimestre a principios de junio en el Salón Internacional de la Logística (SIL) en Barcelona, donde esperamos mantener ese posicionamiento y esos contactos que hemos llevado al menos durante los últimos cinco años", comentó Corujo.

"LA INTERNACIONALIZACIÓN ES CLAVE"

Por su parte, el delegado de la ZFGC ha comentado durante su participación en el podcast oficial de la Zona Franca de Gran Canaria, bajo el título 'Conversaciones francas', que la internacionalización y saber identificar sectores, países e industrias en las que poder apoyarse son elementos "clave".

Aquí, explicó que la Zona Franca ha hecho un esfuerzo "muy grande" en los últimos años por estar presente internacionalmente y puso de relieve el mérito que tiene todo el elenco de internacionalización de Canarias, entre los que mencionó a Proexca, el ICEX o las entidades de promoción de los cabildos.

"El posicionamiento internacional de este archipiélago tiene un mérito enorme y está basado en un montón de gente que le dedica mucho tiempo a estar presente [en el exterior]", observó para incidir en hay que valorar que en las islas "somos muy pocos y estamos muy presentes".

Finalmente, al ser preguntado sobre si se conoce realmente lo que es la Zona Franca de Gran Canaria, reconoció que es una entidad socialmente es muy desconocida, incluso empresarialmente, y que uno de sus desafíos cuando asumió el cargo de delegado en 2019 fue comenzar con una estrategia pedagógica en el mercado canario y luego posicionarse en el escenario internacional.

"Y ahora estamos viendo que debemos llevar esas dos estrategias de forma paralela, que también el empresario canario y la sociedad entiendan qué estamos haciendo cuando nos posicionamos internacionalmente y por qué es bueno para Gran Canaria que exista una zona franca", concluyó.