La 14ª edición de Desayunos y Meriendas #ConCorazón recauda más de 4.800 euros en La Rioja, casi un 13% más que en 2025

LOGROÑO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 14ª edición de la campaña solidaria 'Desayunos y Meriendas #ConCorazón', impulsada por Cruz Roja y Alcampo junto a Oney, Nhood y la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid), ha logrado recaudar, en 15 centros de La Rioja, más de 4.800 euros destinados a mejorar la alimentación de niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad.

Del total recaudado en La Rioja, más de 1.600 euros provinieron de las donaciones de los clientes y más de 3.200 euros fueron aportados por Alcampo, sumando así un total de más de 4.800 euros, cerca de un 13% más en comparación con la 13ª edición de la campaña en 2025.

En todo el territorio nacional la campaña ha logrado más de 197.000 euros en los 373 centros participantes, más de 81.600 euros fueron donados por los clientes, un 13% más respecto a los 72.078 euros recaudados el año anterior, 110.000 euros fueron donados por Alcampo y las empresas Oney y Nhood donaron 3.000 euros cada una.

Este resultado adquiere especial relevancia teniendo en cuenta que la campaña se ha desarrollado en 373 tiendas, 20 menos que en la edición anterior (393 centros), lo que supone una reducción cercana al 5% en el número de establecimientos participantes.

La totalidad del importe recaudado será entregado a Cruz Roja en forma de tarjetas regalo de Alcampo, que serán distribuidas entre familias en situación de vulnerabilidad para facilitar la compra de alimentos adaptada a sus necesidades reales.

La campaña ha contado además con el apoyo del voluntariado, con equipos de Cruz Roja que ha repartido por todo el territorio nacional 2.700 personas voluntarias, Alcampo y las empresas colaboradoras, que han estado presentes en las tiendas informando y sensibilizando a los clientes sobre la importancia de colaborar con esta iniciativa.