17 establecimientos de Calahorra salen este sábado a la calle Bebricio para dinamizar y promocionar el comercio

17 Establecimientos Comerciales De Calahorra Salen Este Sábado A La Calle Bebricio Para Dinamizar El Sector - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 establecimientos comerciales de Calahorra saldrán, desde las 10 hasta las 14 horas y de 17 a 20 horas de este sábado, a la calle Bebricio dentro de 'El Día del Comercio de Calahorra', para dinalizar y promocionar el sector.

Outlet Nicole, El Desván Vacío, Estrellas, Casa Granel, Sensaciones, Wanna Sneakers, Valeritas, Erika Fashion, Reno, Adriels, Doble M, D'Nore, Dos más tres, Pablo Ochoa, Modo Moda, La Cepa Viajera y el hotel Ciudad de Calahorra participan en la inicativa.

Una acción de dinamización del sector comercial local para promocionar el comercio calagurritano, acercando los establecimientos y sus productos a vecinos y visitantes en un ambiente más abierto y participativo.

A lo largo de todo el día habrá diferentes actividades para todos los públicos. A las 11 horas se ofrecerá chocolate caliente, a las 12 horas se impartirán talleres sorpresa y, de 12 a 14 horas, habrá música con djs en directo para amenizar las compras. Por la tarde, de 18 a 20 horas, el hotel Ciudad de Calahorra acogerá un vermú con tardeo.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Calahorra busca apoyar a los comerciantes calagurritanos, fomentar las compras en el comercio de proximidad, dar visibilidad a los negocios de la ciudad y contribuir a la actividad económica y social de Calahorra.

Esta es una de las actividades del Plan de dinamización del sector comercial de Calahorra, impulsado por el Ayuntamiento de Calahorra con la colaboración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja y las asociaciones de comerciantes de la ciudad.