Gamarra y Galiana, en la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Recuperar el Pacto de Toledo, para que "nadie utilice a los mayores y a sus pensiones como rehenes", algo que ha ocurrido "en estos ocho años con el Gobierno de Pedro Sánchez".

Es lo que defendido este martes en Logroño la cabeza de lista del PP al Congreso por La Rioja, Cuca Gamarra, contando con la garantía de la revalorización de las pensiones con el IPC y la sostenibilidad del sistema "basado en el empleo, la natalidad y el crecimiento económico".

En un encuentro con los medios de comunicación, Gamarra ha subrayado que se trata de un tema "que afecta directamente a 69.000 riojanos que son pensionistas", para los que, ha afirmado "tenemos un mensaje muy claro y muy contundente".

Y así, ha sentenciado que "más allá del miedo, de la mentira del Partido Socialista durante toda esta campaña, está la palabra del PP de que, por supuesto, y sin ningún género de duda, las pensiones se van a revalorizar en base al IPC, todos y cada uno de los años".

Un compromiso, ha recalcado, que "tiene dos importantes pilares más: en primer lugar, recuperar el Pacto de Toledo, es decir, la no utilización de las pensiones y por tanto la no utilización de los mayores en la confrontación política", lo está, a su juicio, "está haciendo el Partido Socialista durante toda la legislatura".

"Ahora -ha aseverado Gamarra- cuando acude al miedo, que es a lo único a lo que puede acudir, lo que hace es utilizar a los mayores en la confrontación política de una campa electoral".

Frente a ello, ha incidido en que "la recuperación del Pacto de Toledo es la recuperación de un contexto que, sin duda alguna, lo que viene a establecer es que los mayores no se tocan, que los mayores no se utilizan, y que los mayores son una cuestión de Estado porque las pensiones van a ser una cuestión de Estado".

Y en este marco, ha apuntado la necesidad "también de garantizar la sostenibilidad del sistema para que haya pensiones no sólo en el presente y en el futuro, sino que, con la sostenibilidad del sistema basado en el empleo, la natalidad y el crecimiento económico, estemos garantizando las pensiones del futuro, las pensiones de los hijos y de los nietos de los 69.000 pensionistas que hay hoy en La Rioja".

Por eso, ha querido trasladar "hoy aquí a todos los pensionistas riojanos la más absoluta tranquilidad, y, sobre todo, decirles que no se dejan engañar, que a Pedro Sánchez solo le queda la mentira y el miedo, pero que el 29 de noviembre pasaremos página de todo eso para que nunca más haya un Gobierno que los utilice ni les meta miedo, sino que haya un Gobierno que les respete".

"Y -ha insistido- que no solo les respete con la garantía de la revalorización de sus pensiones, sino que también les respete con la garantía del sostenimiento del sistema, para garantizar las pensiones actuales, pero también las pensiones futuras que estoy convencida que a los pensionistas también les preocupa".

De este modo, para la también vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, "se va a acabar esta política del Partido Socialista de Pedro Sánchez durante estos ocho años de tener a los pensionistas como rehenes en cada Real Decreto, de utilizarlos para que, a cambio de su revalorización, haya que haber entregado un palacete al PNV o que haya privilegios para los independentistas".

"Los pensionistas son sagrados y por tanto, a partir del 29 de noviembre, nadie va a jugar con ellos nadie los va a utilizar como moneda de cambio y nadie va a cuestionar la revalorización de las pensiones", ha asegurado Cuca Gamarra.

Ha recordado que "el Pacto de Toledo no se ha convocado durante estos ocho años", por lo que ha considerado que "su recuperación es la recuperación de una política del Pacto de Estado y, por tanto, la recuperación de un espíritu que es clave, en el cual a los mayores y las pensiones no se utilizan en campaña electoral ni se utilizan como moneda de cambio a cambio de otras cosas".

Un Pacto de Toledo que "siempre ha buscado un marco del acuerdo siempre esté en ese espacio, y sobre todo, un compromiso de no utilización como una política partidista, como ha hecho y está haciendo el PSOE, de meter miedo a los pensionistas o a utilizarlos como elemento de confrontación".

"Es un elemento clave cuando hablamos de recuperar la confianza, cuando hablamos de derribar el muro, cuando hablamos de otro tipo de política es una política en la que para empezar se reconoce que los pensionistas son sagrados y que no se les utiliza como rehenes, que nadie va a jugar con ellos ni nadie va a cuestionar la revaloración de sus pensiones", ha concluido Cuca Gamarra.