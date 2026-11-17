Gamarra y Galiana, en la rueda de prensa - EUROPA PRESS
LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La cabeza de lista al Congreso por el PP de La Rioja, Cuca Gamarra, ha afirmado este martes, horas antes del acto central de la campaña del partido en Logroño, con la presencia de Alberto Núñez Feijoó en la capital riojana, que "la elección este 29 de noviembre es clara: o el ninguneo de Pedro Sánchez a los riojanos o el cambio necesario hacia la igualdad" que representarían los 'populares'.
En una comparecencia ante los medios de comunicación junto al número 2 de la candidatura, Alberto Galiana, Gamarra ha afirmado que, en "un día intenso" para el líder del PP, Feijóo "va a estar aquí y quiere estar con todos los riojanos para ratificar aquí en La Rioja, para ratificar aquí en Logroño, su contrato, su compromiso con los riojanos".
"Un contrato -ha dicho- con los 300.000 españoles que hemos elegido vivir en esta fantástica comunidad autónoma, con los 300.000 riojanos, que somos 300.000 españoles que no queremos ser más que nadie, pero que no estamos dispuestos a seguir siendo menos que nadie y a seguir estando discriminados y ninguneados por parte del Gobierno de España".
Un compromiso que, en sus palabras, "es claro: que el principio de igualdad es innegociable", de manera que "en base a ello, se acabaron el 29 de noviembre, con el voto al Partido Popular, las discriminaciones y el abandono que llevamos sufriendo durante todos estos ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez.
Discriminaciones, ha asegurado Cuca Gamarra, "que tienen una base y es que hemos sido utilizados los riojanos como moneda de cambio por los votos de los independentistas, que han salido beneficiados de un Gobierno de esta última legislatura".
Como ha reseñado, en este contexto, "para garantizar la supervivencia de Pedro Sánchez de La Moncloa y para garantizarle a él poder utilizar y usar los instrumentos del poder, no en beneficio de todos, sino en beneficio propio, lo que ha hecho ha sido discriminarnos y convertirnos en españoles de segunda".
Por lo tanto, ha proseguido "hoy es un día importante e invito a todos los riojanos a que a las 19 horas en Riojafórum a vivir con nosotros ese compromiso que el presidente Feijóo asume con todos y cada uno de los riojanos".
Gamarra, además, ha afeado que "ese abandono y esa discriminación por parte de Pedro Sánchez ha contado en todo momento con el silencio y el respaldo silencioso y cobarde del Partido Socialista de La Rioja".
Por lo tanto, ha concluido que "la elección el próximo 29 de noviembre es muy clara: que Pedro Sánchez siga, con el voto al PSOE de La Rioja, ninguneando y abandonando a los riojanos a cambio de permanecer él en La Moncloa; o que pasemos página y que, con ese cambio necesario, los riojanos comencemos a recuperar el tiempo perdido de toda esta discriminación y a contar como unos españoles más, en un país donde el principio de la igualdad sea la base en la gestión de un Gobierno con experiencia, con capacidad y con responsabilidad".