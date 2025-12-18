Los 40 años de La Rioja en la UE; Ayudas para la PAC, enoturismo, mejoras en infraestructuras y avance de la IA

Archivo - Una bandera de la Unión Europea junto a una bandera de España - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los 40 años de La Rioja en la Unión Europea, tras la adhesión de España a la UE en 1986, han dejado en nuestra comunidad numerosas mejoras que se pueden observar en las ayudas para la PAC, el impulso del enoturismo, medidas para la eficiencia energética o el desarrollo del espacio de datos de la Nueva Economía de la Lengua. Además, y con respecto a la evolución del PIB se ha pasado de 256.988 millones de pesetas (1.544 millones de euros) en 1986 a 10.618 millones en 2023.

El Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España han presentado este jueves 'Desde 1986', una iniciativa que pretende informar del camino recorrido dentro de la Unión Europea y resaltar el importante papel que España desempeña en la construcción de Europa.

En contexto, esta iniciativa pone en valor que desde 1986, España "ha crecido con más derechos, más oportunidades y más presencia en el mundo", y Europa también es hoy "más fuerte gracias a la aportación española".

EUROPA "MUCHO MÁS CERCA DE LOS CIUDADANOS"

También, este proyecto pretende demostrar que Europa está mucho más cerca de los ciudadanos de lo que a veces imaginamos. Por eso, en este 40º aniversario han querido poner un "énfasis especial" en las Comunidades y Ciudades Autónomas, y por ello se ofrecen fichas específicas con datos, indicadores y ejemplos reales de cómo la UE ha impulsado su desarrollo en estos años.

Cada ficha regional permite ver cómo ha evolucionado su economía desde 1986; cómo crece el turismo en cada territorio, así como las prestaciones sociales con las que contribuye la Unión Europea; qué representa la política agrícola común (PAC) para sus agricultores y ganaderos; qué proyectos europeos han cambiado infraestructuras, movilidad, innovación, medio ambiente o servicios públicos; o qué proyectos apoyados por la UE se han llevado a cabo en cada región.

En la presentación de dicha iniciativa, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, ha explicado que los materiales presentados buscan ofrecer a los medios "un marco claro, coherente y basado en datos objetivos" para analizar estos 40 años. Ha recordado que la adhesión fue "una decisión histórica, profundamente política y emocional", impulsada por "la aspiración de formar parte de un proyecto de democracia, estado de derecho, prosperidad y paz".

Andrés ha señalado que este aniversario se produce en "un momento geopolíticamente extremadamente complejo", marcado por "conflictos, tensiones comerciales y desinformación organizada", lo que hace "más necesario que nunca" explicar el proyecto europeo con rigor.

En este contexto, ha defendido que España sigue siendo "uno de los países más europeístas de la Unión Europea", con un apoyo "transversal y claro", y ha apelado al papel de los medios para ayudar a que los ciudadanos "no solo se sepan europeos, sino que se sientan europeos", reforzando así "un proyecto que hay mucho que celebrar, pero también mucho que defender".

"LA HISTORIA DE UN ÉXITO"

Por su parte, el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, ha subrayado que los 40 años de pertenencia de España a la Unión Europea "son la historia de un éxito", al tratarse de "una transformación sin precedentes en nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX".

En este sentido, ha destacado que la adhesión supuso "la consolidación de la democracia, la modernización de las infraestructuras, la apertura de la economía al mercado único y el refuerzo de la cohesión económica y social", con un impacto directo en la vida de los ciudadanos gracias a "la libre circulación, la libertad de establecimiento, el programa Erasmus o el apoyo a los agricultores y al desarrollo regional".

Además, Calleja ha insistido en que España "no solo se ha beneficiado de la Unión Europea, sino que también ha contribuido a transformarla", actuando como "un socio leal, comprometido y profundamente europeísta".

DATOS DE LOS 40 AÑOS DE LA RIOJA EN LA UE

En el caso de nuestra comunidad autónoma y, según los datos del INE, estos nos informan que, con respecto a la evolución de la población, La Rioja ha pasado de 260.024 personas en 1986 a 324.184 en 2024. Por su parte, y con respecto a la población europea en la región, destaca que en 1998 había en nuestra ccaa 645 personas con nacionalidad de algún país de la Unión Europea (INE). En 2022 la cifra ascendía a 14.956 personas (UE27), lo que supone un incremento del 2.219%.

En otros aspectos se señala que, por ejemplo, en el año 2024 se registraron en La Rioja 54 matrimonios en los que uno de los cónyuges era español y el otro tenía nacionalidad europea (INE).

Continuando con los datos de nuestra ficha regional, ésta también destaca el enoturismo como uno de nuestros sectores clave. Según el Consejo Regulador de la DOCa Rioja, el 29,12% de los visitantes de bodegas son internacionales. Entre los países de la UE destaca Francia, con un 17,48% de los turistas.

Con respecto al impacto de la PAC, se informa que en 2024 La Rioja contabilizó pagos por importe de 53.275.508,99 euros en FEAGA y 12.043.852,14 euros en FEADER. En concreto, estas medidas buscan mejorar la competitividad agraria, fomentar prácticas sostenibles, adaptarse al cambio climático y reforzar el desarrollo de las zonas rurales.

IMPACTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)

Desde 2021, los planes de sostenibilidad turística y cohesión entre destinos han recibido 63.859.194 euros. Se ha procedido a la construcción de una planta de selección de envases en el Ecoparque de La Rioja por 15.781.348 euros.

A ello se suma el desarrollo del espacio de datos de la Nueva Economía de la Lengua y proyectos de IA por 11.954.884 euros y la creación de 270 plazas de servicios sociales con una inversión de 29.630.185 euros o la reforma de la Estación Enológica de Haro por 7.441.429 euros.

Finalmente destacan los proyectos destacados apoyados por la UE como, por ejemplo, Mindchangers, de sensibilización juvenil sobre migración y cambio climático, o Calahorra INCLUSIVE City que busca el desarrollo urbano sostenible.

A ellos se suman la renovación del alumbrado de Rincón del Soto, Mejora de infraestructura pública. El programa NATURAL019 sobre mejora de procesos en bodegas el LIFE MIDMAAC de Adaptación al cambio climático en media montaña o PLASFORMERS de I+D en plasma atmosférico.

También resaltan las obras del IES Práxedes Mateo Sagasta, con una reforma integral del centro, o la Vía Verde del Cidacos con la finalidad de ocio accesible y medio ambiente. El Proyecto Atenea (ELENA) de transición energética en edificios públicos y el Centro de Salud Villanueva para el Refuerzo del Estado del Bienestar son los ejemplos señalados.