Abiertas las inscripciones para el torneo de Fútbol 7 infantil y cadete y las 48 Horas de fútbol sala de Calahorra

LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes, David Antoñanzas, acompañado por el presidente de la Asociación Deportiva Calagurris, Florín Talos, y directivos de la asociación han presentado el torneo Fútbol 7 infantil y cadete y las 48 Horas de fútbol sala, dos eventos deportivos ya consolidados en Calahorra.

Los días 1 y 2 de agosto tendrá lugar en los campos de fútbol de las pistas municipales de atletismo la décimo séptima edición del torneo Fútbol 7 infantil y cadete.

Son dos las categorías de este campeonato: infantil, para los jugadores nacidos entre 2012 y 2013, y cadete, para los nacidos entre 2010 y 2011. Cada equipo tendrá un máximo de 15 jugadores.

Como en ediciones anteriores, el torneo comenzará con una fase de grupos, integrada por tres o cuatro equipos en función del número de inscripciones, tras la cual se disputarán las correspondientes eliminatorias. Los partidos empezarán a partir de las 9:00 horas. Los encuentros de la fase de grupos tendrán una duración de 25 minutos, mientras que la final se disputará a 40 minutos.

Los dos primeros clasificados de cada categoría recibirán premio. El equipo campeón obtendrá un trofeo y un vale de 200 euros para canjear por material deportivo en Cronos, mientras que el subcampeón recibirá un trofeo. Además, todos los participantes disfrutarán de acceso gratuito a las piscinas del Complejo Polideportivo Municipal 'La Planilla' el día 1 de agosto.

Con el objetivo de minimizar los efectos de las altas temperaturas previstas para las fechas del torneo, la organización evitará programar partidos durante las horas centrales del día y facilitará agua fría a todos los equipos participantes.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 28 de julio por un precio de 30 euros. La hoja de inscripción está disponible en la página web de la Asociación Deportiva Calagurris. Una vez realizado el ingreso en la cuenta ES40 3035 0232 96 2320021635, deberá enviarse el justificante de pago a la siguiente dirección de correo electrónico info@adcalagurris.es.

48 HORAS DE FÚTBOL SALA

Por su parte, los días 15 y 16 de agosto se celebrará la 41.ª edición de las 48 Horas de fútbol sala. El torneo se disputará, de forma ininterrumpida desde las 9,00 horas del sábado, en los pabellones Europa y del colegio Quintiliano, donde se desarrollarán la fase de grupos, las eliminatorias y la final. Los partidos tendrán una duración de 40 minutos cada uno, divididos en dos tiempos de 20 minutos.

Cada equipo podrá contar con un máximo de 15 jugadores. "Este año se ha hecho un esfuerzo desde la asociación bajando la cuota de inscripción e incrementado un 40% los premios, buscando hacer más atractivo el torneo y que la gente se anime a participar", han explicado los miembros de la directiva de la Asociación Deportiva Calagurris.

El equipo campeón recibirá 1.400 euros y trofeo; el subcampeón, 700 euros y trofeo; y cada uno de los dos semifinalistas obtendrá 300 euros y trofeo. Como novedad, esta edición incorporará el trofeo al mejor jugador de la final (MVP). Las inscripciones estarán abiertas hasta el 3 de agosto por un importe de 120 euros por equipo.

A partir de esa fecha y hasta el 10 de agosto, último día para formalizar la inscripción, la cuota será de 150 euros. El coste de la inscripción deberá ingresarse en la cuenta ES40 3035 0232 96 2320021635, indicando en el concepto el nombre del equipo.

Posteriormente, será necesario enviar el justificante de pago a info@adcalagurris.es y completar la inscripción mediante la hoja disponible en la página web de la Asociación Deportiva Calagurris. Al igual que en el torneo de Fútbol 7, la organización facilitará agua fría a todos los equipos y ofrecerá acceso gratuito a las piscinas del Complejo Polideportivo Municipal La Planilla durante los días de celebración del torneo. Toda esta información puede ampliarse llamando a este número de teléfono móvil607 321 697.

Desde el Ayuntamiento de Calahorra se apoyan todas estas actividades deportivas que dinamizan los días de verano, fomentan deporte y consolidan a Calahorra que apuesta por la práctica deportiva.