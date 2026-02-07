Abierto el plazo hasta el 30 de abril para solicitar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para 2026

LOGROÑO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ya se ha abierto el plazo para solicitar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para 2026, que comenzó el pasado domingo, 1 de febrero, y estará abierto hasta el 30 de abril.

Unos 585.000 agricultores y ganaderos pueden presentar la solicitud única -ayudas directas, y por superficie y animales de las intervenciones de los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas- que este año contará con 4.897 millones de euros, 8 millones de euros más que en la campaña anterior.

Finalizado el plazo, podrán presentar una modificación de su solicitud -entre el 1 y el 31 de mayo- para indicar los posibles cambios en su plan de siembra. Además, si se detecta alguna información errónea, los agricultores y ganaderos podrán adaptar sus solicitudes sin penalización hasta el 31 de agosto.

La solicitud única debe presentarse en la comunidad autónoma en la que radique la explotación o la mayor parte de su superficie. En caso de no disponer de superficie, se presentará en la comunidad autónoma en la que se encuentre el mayor número de animales.