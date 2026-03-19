ADR La Rioja Oriental y la Ruta del Vino Rioja Oriental participan en B-Travel con tres catas experienciales

B-Travel - RIOJA ORIENTAL

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

ADR La Rioja Oriental y la Ruta del Vino Rioja Oriental participan este viernes, 20 de marzo, en la feria B-Travel 2026 con tres catas experienciales, tal y como han avanzado en nota de prensa.

Se trata, han indicado, de uno de los encuentros profesionales más relevantes del sector turístico a nivel nacional.

La acción, que se desarrolla en el Aula Cuina del Espacio B-Delicious, consta de tres sesiones experienciales a lo largo de la tarde, conducidas por la ponente Esther Rubio, Gerente de ADR y la Ruta del Vino Rioja Oriental.

En ellas, combinará la proyección de audiovisuales, la presentación del territorio y catas comentadas de producto local. Todas las sesiones tienen un aforo limitado a 36 personas.

Se incluye una degustación comentada de vino blanco semidulce Marqués de Reinosa acompañado de mermelada; vino rosado Marqués de Reinosa y aceite DOP Rioja con pan tostado; y vino tinto Crianza Marqués de Reinosa acompañado de chips de shiitake picantes y salados junto con exposiciones audiovisuales y en formato cata comentada.

Todas las sesiones incluirán un espacio final de preguntas para que los visitantes puedan interactuar y plasmar sus inquietudes acerca de la exposición, con el fin de ofrecer la mejor información a turistas y profesionales del sector.