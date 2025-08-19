Adriana Bañares presenta 'Riesgo eléctrico', un proyecto de poesía expandida en UNIR

LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La poeta y artista riojana, Adriana Bañares, presenta en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) su nuevo proyecto 'Riesgo eléctrico', una exposición de poesía expandida que podrá verse de forma interna hasta el 19 de septiembre de 2025.

La muestra nace en paralelo al poemario homónimo que se publicará este otoño con la editorial Páramo (con epílogo de María Ángeles Pérez López, Premio Nacional de la Crítica Literaria). En ella, lo visual y lo poético dialogan en torno al gesto de mirar atrás, un acto que implica deseo, pérdida y peligro.

Inspirada en figuras como la mujer de Lot o Eurídice, o la película Retrato de una mujer en llamas, Riesgo eléctrico explora el instante en el que una decisión -volver la mirada- puede hacerlo perder todo.

El corazón de la exposición es un mural con más de 40 mujeres a punto de girarse, acompañado de piezas que expanden el universo simbólico: flores que emergen de un muro, árboles envueltos en plástico, señales de riesgo, escaleras de incendios... Todas las imágenes han sido capturadas con cámaras analógicas Polaroid 600 e Instax SQS, reforzando una estética inmediata, imperfecta y nostálgica.

Aunque la exposición no estará abierta al público general, la autora compartirá parte de las obras y del proceso creativo en sus redes sociales, con el objetivo de que el proyecto pueda difundirse más allá del espacio universitario.

SOBRE LA AUTORA

Adriana Bañares (Logroño, 1988) es poeta, editora y docente en el Máster de Escritura Creativa de la Universidad de La Rioja. Autora de Vacaciones (Premio del Libro 'Ateneo Riojano' en 2025), Recaya (Premio del Libro 'Ateneo Riojano' en 2020) y Urbe Capensis (finalista del Premio Libro del Año por la Asociación de Librerías de Madrid en 2023), dirige la editorial Aloha y coordina Poetry Slam Logroño.

Forma parte del dúo de spoken word Adriana y Sr. Alien, junto a Julen Gossíp, y ha participado en festivales como Vociferio, Urogallo, Expoesía, Versos en vivo o Poetika Literatura.