Adriana Barquín, de 2º ESO de Jesuitas de Logroño, ganadora de la fase regional del concurso '¿Qué es un Rey para ti?'

Detalla del trabajo ganador este año en La Rioja del certamen '¿Qué es un Rey para ti?' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alumna de segundo curso de ESO del Centro Sagrado Corazón-Jesuitas de Logroño Adriana Barquín ha ganado la fase regional de la 44 edición del concurso '¿Qué es un Rey para ti?' y representará a La Rioja en la audiencia privada que el monarca Felipe VI ofrecerá a los 20 jóvenes de distintas comunidades seleccionados a través de este certamen.

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, acompañado del director general de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín, el vocal patrono de la Fundación Institucional Española (FIES), Telmo Rodríguez, y del representante institucional de Fundación Orange, Óscar Aragón, ambos promotores de este concurso, han presidido el acto en el que se ha anunciado el nombre de la estudiante ganadora de la 45 edición del certamen.

Durante el acto, la alumna riojana ganadora del concurso '¿Qué es un Rey para ti?', Adriana Barquín ha presentado su trabajo que consiste en un original y elaborado libro, titulado 'Felipe VI y Leonor. Presente y Futuro de España'.

El ejemplar, dibujado con gran destreza por la alumna logroñesa con un estilo similar al de un cómic, incluye ilustraciones en 3D que representan el pasado y el presente del actual jefe de Estado, así como de la princesa Leonor, símbolo del futuro de la institución.

De esta manera, Adriana Barquín ha reflejado la estabilidad que aporta esta institución al país, simbolizando su continuidad en la figura de la heredera al trono y destacando las distintas facetas del monarca en su labor de representación y liderazgo máximo de la nación.

La galería del edificio de La Bene ha expuesto durante esta mañana los 40 trabajos finalistas seleccionados, realizados por estudiantes de 13 centros. En esta edición del concurso '¿Qué es un rey para ti?', han participado un total de 514 escolares de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, así como de 1º y 2º de ESO y de Educación Especial, hasta 18 años, procedentes de 31 centros riojanos.

En esta última edición, se han presentado un mayor número de trabajos en formatos digitales, como storytelling (cuento o historia narrada), vídeos musicales, infografías, robótica o animación 3D, junto a otras creaciones más tradicionales como pintura, escultura o redacción.

De esta forma, este concurso impulsa la iniciativa y el espíritu emprendedor de los jóvenes participantes, al tiempo que se potencian competencias y habilidades en el nuevo entorno digital.

La audiencia para los 20 ganadores de este concurso, al que acudirá Adriana Barquín junto al profesor que le ha apoyado en la elaboración de su libro, permitirá a los jóvenes artistas mostrar personalmente al Rey sus trabajos, fruto de la reflexión y la creatividad en torno a la corona.

En sus más de 40 años de trayectoria, este certamen se ha convertido en un espacio de diálogo y debate donde los jóvenes expresan sus ideas y valores de forma libre y respetuosa.