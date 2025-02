AECC Rioja aplaude a profesionales que ayudan a investigar contra el cáncer: "Más datos nos hará mejores en su lucha"

LOGROÑO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Ayuntamiento de Logroño ha acogido este martes, Día Mundial contra el Cáncer, un acto con la esperanza como gran protagonista para todos aquellos que sufren esta enfermedad y sus familiares pero también una cita para reivindicar la investigación porque "más datos sobre el cáncer nos hará mejores en su lucha y en ayudar a responder mejor a las necesidades de los pacientes".

Así lo ha destacado la presidenta de la AECC de La Rioja, Elena Eguizábal, en este día "tan especial", 4 de febrero, para visibilizar la lucha contra el cáncer de toda la sociedad "pero también de todas las instituciones".

Ante una enfermedad que, como ha dicho, "no pide permiso", la presidenta de la AECC Rioja ha subrayado la importancia de mantener un estilo de vida saludable pero, sobre todo, ha querido recordar a los enfermos y a sus familiares "que no están solos".

"Cuando el cáncer entra en una familia, normalmente disminuyen ingresos y aumentan gastos por los cuidados que necesitamos". Por ello ha resaltado la importancia de conocer que hay muchas instituciones "que están siempre atentas a prestarnos ese apoyo y esa ayuda".

"Queremos hacer un llamamiento para que todos aquellos que tengan este problema, o sus familiares, sepan que no están solos, tenemos una batería de ayudas, apoyo psicológico, ayudas sociales, préstamo de material, pisos de acogida, fisioterapia, apoyo en nutrición, talleres de ocio terapéutico....".

Todo ello ayuda "a que no nos quedemos en casa y podamos socializar porque cuando alguien comparte sus problemas parece que se ven menos grandes. Tenemos apoyo a través de nuestros voluntarios y de los profesionales, contamos también con talleres de deporte, cribados, todo tipo de ayudas que podamos imaginar para hacer ese camino un poquito menos duro".

'MÁS DATOS CÁNCER'

En el acto también se ha leído el manifiesto anual contra el cáncer que, este año, ha puesto el foco en la iniciativa presentada esta misma mañana en Madrid denominada 'Más Datos Cáncer', una recogida de datos, a la que se han unido alrededor de 24 instituciones, para saber más contra la enfermedad porque "cuanto más se conoce, mejor podemos luchar contra ella".

El manifiesto recuerda que el cáncer "no avisa". "A ninguno de ellos ni ellas les avisó ni les preguntó para llegar. En muchos casos no avisó de que ya estaba allí con ellos. No le importó si estaban inmersos en un proyecto, ni su situación económica, ni su lugar de origen o dónde residían, si tenían una nueva ilusión personal o planes inmediatos o a largo plazo. Simplemente llegó".

Así destaca que en el año 2024, el cáncer llegó a 290.441 españoles "que, en un puñado de palabras, escucharon un diagnóstico que nunca hubieran querido oír. Un puñado de palabras que paró el reloj".

En la provincia de La Rioja, "estas palabras de cáncer las escucharon 2.056 personas, según nuestro Observatorio del Cáncer de la Asociación", ha destacado Eguizábal.

Una enfermedad "que fue la estación de salida de un viaje en el que la maleta se llenó de incertidumbre, de preguntas que no siempre tienen respuesta, de miedos, de palabras que nunca habían escuchado, de tiempo que no quieren perder, de dolor, de emociones, de tratamientos, de síntomas o de soledad pero también de esperanza. Un viaje que cambió sus días, su cotidianidad, sus prioridades".

Por todo ellos, este 4 de febrero conmemoramos el Día Mundial del Cáncer, "aquel que llegó un día para cambiar sus vidas. Hoy, el cáncer es el problema sociosanitario más importante de España y del mundo. Según el Observatorio del Cáncer de la Asociación, en 2030, solamente en España habrá 317.000 nuevos casos de cáncer, lo que supone un diagnóstico cada uno con ocho minutos".

Pero como ha querido dejar claro es que "la importancia de estos números es que detrás hay personas con nombres y apellidos, con historias que se empezarán a contar de forma diferente tras el diagnóstico. Pero también estas cifras reflejan la magnitud del reto al que nos enfrentamos como sociedad y como país, un reto que nos implica a todos y ante el que nadie se puede poner de perfil porque el cáncer no pedirá permiso para entrar en nuestras vidas".

SEGUIR AVANZANDO EN LA LUCHA

Sobre el programa Más Datos Cáncer, prosigue, se quiere hacer hincapié en que "la falta de un modelo integrado y global de conocimiento en cáncer, la dificultad en el acceso a los datos que se recogen, la falta de homogeneidad de estos en los diferentes territorios y las lagunas de información que existen en el sistema, dificultan disponer de los datos necesarios que permitan el diseño de estrategias de salud efectivas y eficientes que supongan una mayor tasa de supervivencia y calidad de vida para los pacientes".

Más Datos Cáncer surge "como respuesta a esta necesidad urgente para aportar información crucial para avanzar hacia la equidad y mejorar los resultados en los pacientes. La gestión de los datos en políticas sanitarias es fundamental para la planificación, implementación y evaluación de estrategias de salud efectivas y eficientes".

"Todos podemos ser o seremos pacientes, por eso necesitamos más datos para responder a los retos que plantea el cáncer y que nos afectan a todos. Por eso necesitamos el compromiso de todos contra el cáncer para superar el 70% de supervivencia en 2030".

"Hoy, 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, el objetivo es impulsar más datos, más investigación, más prevención, más difusión, más sensibilización, más atención, más equidad y más humanización para alcanzar más esperanza", ha finalizado.

En el acto han participado también la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández, y la consejera de Salud, María Martín, entre otras autoridades.

Precisamente, María Martín, ha querido aprovechar este día para lanzar un mensaje de esperanza y decirles "a todas estas personas y a sus familias que hay mucha gente trabajando para que día a día consigamos lo que ya estamos viendo, que el cáncer cada vez sea una enfermedad crónica y la mortalidad vaya bajando".

"UN APLAUSO A LA VIDA"

Por su parte, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha pedido "unidad" en la lucha contra el cáncer" y ha destacado "la red mágica que funciona en La Rioja contra esta enfermedad que hace que todos nos impliquemos por las causas que merecen la pena, como es la vida".

"Así que cuando todo puede parecer que se nos viene abajo esta red debe funcionar; la red que investiga, la del voluntario, la de la familia...".

Además ha incidido en la necesidad de "prevenir. Vivir bien de manera saludable y ahí es donde también Logroño juega un papel como ciudad muy importante" y por último ha recordado el acto que se va a celebrar esta tarde en el parque del Ebro de Logroño para "recordar a todos los logroñeses que hay que vivir bien y, a ser posible, sin humo. Hay que vivir bien sin fumar porque que no fumar suele ser un pasaporte para la vida". Finalmente ha pedido "un aplauso para la vida".

La iniciativa ha concluido con la participación de los alumnos del colegio Compañía de María, entre todos y junto a las autoridades han posado para crear simbólicamente un gran lazo verde, ayudado con pañuelos, para inmortalizar el mensaje de esperanza ante la lucha contra el cáncer.