Afectados unos 5.000 m2 de tamarizal y carrizos dentro de una yasa entre Rincón de Soto y Calahorra

Archivo - Bombero forestal. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unos 5.000 metros cuadrados de tamarizal y carrizos han resultado afectados esta pasada tarde por un incendio declarado en una yasa entre las localidades de Rincón de Soto y Calahorra, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 15 horas de este sábado, el Centro Coordinador de Emergencias ha recibido el aviso de un incendio en una zona entre Rincón de Soto y Calahorra, en el camino del Soto en el término municipal de esta última localidad.

Desde SOS Rioja se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, en concreto un técnico de coordinación, dos agentes forestales y un retén de bomberos forestales.

Una vez extinguido el incendio, los intervinientes han informado de que han resultado afectados unos 5.000 metros cuadrados de tamarizal y carrizos dentro de la yasa.