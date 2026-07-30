Agosto Clandestino celebra su XXII edición con presentaciones literarias, encuentros, música y cine

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y el director de Agosto Clandestino Poetas en La Rioja, Enrique Cabezón - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agosto Clandestino celebra, desde el pasado 22 de julio y hasta el 10 de septiembre, su XXII edición con una programación que incluye presentaciones literarias, encuentros, música y cine en distintos espacios y la entrega gratuita de cuadernos poéticos.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y el director de Agosto Clandestino. Poetas en La Rioja, Enrique Cabezón, han presentado hoy la programación del festival.

Iturriaga ha destacado la capacidad de Agosto Clandestino para combinar propuestas y espacios diferentes y extender su actividad más allá de Logroño.

La XXII edición cuenta con la participación de autores como Andrés García Cerdán, Almudena Sánchez, Izara Batres, Reinel Pérez Ventura, Paco Moral, Andrés Gutiérrez Temiño, Gonzalo Peña Ascacíbar, Gina García, Juan Antonio Tello, Nuria Ruiz de Viñaspre, Celia BSoul, Carmela Trujillo, Francisco Lobo Ríos, María J. Marrodán, Ventura Ruiz y Javier Asiáin, entre otros.

La propuesta vuelve a cruzar la poesía con otras disciplinas artísticas, con encuentros que incorporan música, ilustración y cine. Entre ellos se encuentran la participación de Celia BSoul junto al ilustrador Javier Olivares y la propuesta de Víctor Coyote, que combinará concierto acústico y presentación de su libro 'Cruce de perras'.

Haro acogerá asimismo 'Cuando cae el Sol', una propuesta de poesía y música con Reve Llyn, George, Ventura Ruiz, Antonio Alfaro, María Luisa Arenzana, Yaö K e Isra Palestina.

El programa arrancó el 22 de julio con un ciclo de tres películas en la Filmoteca de La Rioja Rafael Azcona en torno a la poesía. Las presentaciones y encuentros continuarán durante agosto y septiembre en el Espacio Odisea, el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), Santos Ochoa, la Biblioteca Municipal de Villamediana de Iregua, el Punto de Información Turística Espacio Lagares de Logroño, la Plaza de la Iglesia de Haro y el Liceo.

El 1 de agosto, el Espacio Odisea acogerá, a las 19:30 horas, una lectura de Izara Batres y Reinel Pérez Ventura, presentada por Rocío Arana (UNIR). El 5 de agosto, a las 19:30 horas, se presentarán 'Desánimo de lucro', de Paco Moral (Lastura, 2026), y 'El astronauta caído', de Andrés Gutiérrez Temiño (Bajamar, 2026).

El IRJ acogerá el 6 de agosto, a las 19:00 horas, la presentación de 'Bristol', de Andrés García Cerdán, y 'Suspenso en matemáticas', de Almudena Sánchez, con Sonia San Román como presentadora. El 14 de agosto, a la misma hora, se presentarán 'Raigambre', de Gonzalo Peña Ascacíbar, y 'voy al fuego (en minúsculas)', de Gina García, con Adrián Pérez Castillo.

El 20 de agosto será el turno de 'Dime, Malak', de Juan Antonio Tello, y 'No hay flores inútiles', de Nuria Ruiz de Viñaspre, con José Luis Pérez Pastor como presentador. Finalmente, el 28 de agosto se presentarán 'Plutón en Capricornio', de Carmela Trujillo, y 'Voces innumerables', de Francisco Lobo Ríos, con Adrián Pérez Castillo. En estos encuentros se distribuirán gratuitamente libros a los asistentes.

Santos Ochoa (Calvo Sotelo, 19. Logroño) acogerá el 17 de agosto, a las 17:30 horas, 'Café con hielo y poesía', con música en directo y poetas de La Cabaña del Loco, además de la presentación de 'Bendita poesía', de Sofía Ginés; 'Y (punto). Poemas y evaforismos', de Eva Moreno Llorente, y 'Ecos de tinta', de Sami El Hannaoui Izaguirre Santos, junto a la actuación acústica de Javier y Elsa.

El mismo espacio acogerá el 25 de agosto, a las 17:30 horas, la presentación de 'Raro', de Lucas Rodríguez Luis, y 'Derecho al olvido', de José Blanco (Plataforma de Poetas por Teruel, 2026), y el 26 de agosto, también a las 17:30 horas, las de 'Cuerpos desnudos', de Jorge del Río (La Consentida, 2026), y 'En la órbita de Orión', de Julia Baigorri (Endymion, 2026).

La Biblioteca Municipal de Villamediana de Iregua se incorporará al festival el 18 de agosto, a las 20:00 horas, con la presentación de 'Una lucidez desconocida (pantemas)', de Álvaro Guijarro.

El 21 de agosto, a las 19:30 horas, el CrossOver Trabalengua llevará al Espacio Odisea la presentación de 'El oficio de ser frágil', de Celia BSoul (La Imprenta, 2026), acompañada por el ilustrador Javier Olivares y presentada por Isabel Espuelas.

El 27 de agosto habrá dos propuestas. A las 19:00 horas, el CrossOver MUWI llevará al Punto de Información Turística Espacio Lagares, en Logroño, el concierto acústico y la presentación de 'Cruce de perras', de Víctor Coyote (Autsaider Cómics, 2026). Ese mismo día, a las 20:00 horas, la Plaza de la Iglesia de Haro acogerá 'Cuando cae el Sol', poesía y música con Reve Llyn, George, Ventura Ruiz, Antonio Alfaro, María Luisa Arenzana, Yaö K e Isra Palestina.

El 3 de septiembre, a las 19:30 horas, el Espacio Odisea será escenario de la presentación de 'La pésima ortografía de los días', de María J. Marrodán, y 'Heriotza likidoa / La muerte líquida', de Ventura Ruiz, presentada por Antonio Alfaro. La XXII edición concluirá el 10 de septiembre, a las 19:30 horas, en el Liceo, con la presentación de 'La plegaria encendida (antología esencial, 2002-2026)', de Javier Asiáin (Hiperión, 2026).

Todas las presentaciones incluyen la entrega gratuita de cuadernos de la Colección Planeta Clandestino a los asistentes, en ediciones limitadas, firmadas y numeradas por sus autores.