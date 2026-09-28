'Aires de domingo' ofrece en su décimo segunda edición seis espectáculos entre octubre y noviembre

Presentación de 'Aires de Domingo' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Aires de domingo' ofrece en su décimo segunda edición seis espectáculos que se desarrollarán entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre. Se desarrollarán a las 12,30 horas, en la sala 'Gonzalo de Berceo'. Las entradas se pueden adquirir, a partir de mañana, en la web entradas.com, al precio de 6 euros, si bien hay un abono de 30 euros.

Una iniciativa "ya consolidada" y de "éxito', según ha señalado en la presentación el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, que ha indicado que se suele llenar en cada uno de los espectáculos programados.

La programación se inicia, 18 de octubre, con la compañía zaragozana Teatro de 'Che' y 'Moche' con la obra 'El funeral', que lleva 20 años en cartelera, con más de 2.000 funciones y más de 500.000 espectadores. Fusiona la música y el teatro en una función "disparatada".

El 25 de octubre, Clara Montes trae 'Marinera en Tierra', "una propuesta musical y poética que está postulada a partir de los textos de la obra de Rafael Alberti", para el 1 de noviembre dar el testigo a la cantautora andaluza, pero afincada en La Rioja, Mar Rodríguez, con 'Canciones con alma'.

La banda joven riojana 'El pájaro volador', que ya se ha podido escuchar en 'Actual' o en 'Muwi', actuarán el 8 de noviembre, mientras que una semana después, Compañía Dolores Marco ofrece 'Entre Divas', centrada en pequeñas obras y por poner en valor la zarzuela y la ópera.

Finalmente, el día de Santa Cecilia, patrona de la música, el 22 de noviembre, el coro arnedano 'Cuchuflete' ofrece 'Porque la vida nos enCANTA', con más de 40 niños de entre 10 y 17 años.