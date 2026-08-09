Alfredo Urtubia, investigador del CIBIR, obtiene el grado de doctor 'cum laude' por la Universidad de La Rioja por su tesis sobre nuevas dianas terapéuticas en enfermedades respiratorias - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El investigador de la unidad de Cáncer de Pulmón y Enfermedades Respiratorias del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), Alfredo Urtubia Negueruela, ha obtenido el grado de doctor 'cum laude' por la Universidad de La Rioja tras defender con éxito su tesis 'El eje IGF en el síndrome de distrés respiratorio agudo y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica: aportaciones de modelos experimentales en ratón de lesión pulmonar inducida por bleomicina y humo de tabaco, y del análisis de muestras de suero de pacientes'.

La tesis, dirigida por José Manuel García Pichel, investigador principal de la unidad, e Iciar Paula López García, también investigadora del mismo grupo científico, se ha centrado en estudiar el papel del denominado eje IGF, un sistema biológico que regula procesos esenciales como el crecimiento, la reparación de tejidos y la respuesta inflamatoria, pero cuya alteración contribuye al desarrollo y evolución de enfermedades respiratorias graves entre ellas el síndrome de distrés respiratorio agudo y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Para ello, Urtubia ha combinado modelos animales de experimentación con el análisis de muestras de pacientes, con el objetivo de comprender cómo actúa este sistema en diferentes tipos de lesión pulmonar. En concreto, ha investigado el papel del receptor de los IGFs, el IGF1R, en la respuesta inflamatoria desencadenada por la lesión pulmonar aguda y por la exposición al humo del tabaco, principal factor de riesgo para el desarrollo de la EPOC.

Los resultados demuestran que la reducción de la actividad de este receptor protege frente a la respuesta hiperinflamatoria característica del daño pulmonar agudo y modula diversos mecanismos celulares implicados en la inflamación, el metabolismo energético y la regulación epigenética. Asimismo, el estudio ha identificado alteraciones específicas del eje IGF en pacientes con exacerbaciones agudas de EPOC, lo que refuerza su posible utilidad como fuente de biomarcadores para mejorar el seguimiento clínico de la enfermedad.

Además, la investigación revela que algunas proteínas que forman parte de este sistema podrían desempeñar un papel relevante en la respuesta inflamatoria y convertirse en nuevas dianas para el desarrollo de tratamientos dirigidos.

En definitiva, la tesis de Alfredo Urtubia amplía el conocimiento sobre los mecanismos moleculares implicados en dos de las enfermedades respiratorias más importantes por su impacto sanitario y pone de manifiesto el potencial del eje IGF como herramienta para desarrollar nuevos biomarcadores y futuras estrategias terapéuticas orientadas a reducir el daño pulmonar y mejorar la atención a los pacientes.