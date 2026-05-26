Algo más de 2.600 firmas buscan que Osés reciba a Nájera Metropolitano para mejorar el transporte a la localidad

Las portavoces de Nájera Metropolitano llevan más de 2.600 firmas al Gobierno riojano - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Nájera Metropolitano ha presentado hoy, en la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, algo más de 2.600 firmas para que su titular, Daniel Osés, les reciba y mejore el transporte a la localidad.

Tras rechazarse en el Parlamento de La Rioja, con los votos de Partido Popular y Vox, una proposición no de ley, del PSOE, que pedía aumentar el número de frecuencias que conectan Logroño y Nájera, dos representantes de Nájera Metropolitano se han desplazado a la Consejería de Infraestructuras ante la falta de respuesta del consejero.

"Le pusimos ese nombre al colectivo a pesar de que somos conscientes de que lo que reivindicamos no se llamará Metropolitano", ha explicado Libia Magaña, portavoz del colectivo.

Y es que, tal y como ha completado Idoia Mandaluniz: "La intención surge para hacer un metropolitano, pero nos han dicho que igual es posible que algún día llegue, así que, de momento, vamos a ir intentando ir paso por paso para que no nos cierren las puertas de un golpe".

Piden un abaratamiento del precio del billete y una mayor frecuencia en determinados tramos horarios pensando en las personas que van a trabajar o a estudiar, bien de mañana o de tarde. Y teniendo en cuenta, ha puesto el acento Mandaluniz, que se trata de unir tanto Nájera con Logroño como Logroño con Nájera.

Magaña se ha referido a los alumnos universitarios "que pretenden llegar a primera hora a sus clases" y que "no siempre pueden hacerlo"; trabajadores en el primer turno de mañana; y estudiantes tanto universitarios como de grados con horario vespertirno.

Mandaluniz ha relatado cómo se llevó la petición al Parlamento de La Rioja, con una PNL del PSOE, y Osés no estaba ese día en la Cámara, pero un diputado del PP les "atendió" y dijo que el consejero se pondría "en contacto" con ellas, pero aún no saben "nada".