LOGROÑO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra La Rioja manifiesta "su disconformidad con la respuesta del Gobierno regional a su solicitud de instalar una estación fija de medición de la calidad del aire en Rioja Alta".

La Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua ha rechazado esta petición al considerar que la red autonómica actual cumple los requisitos establecidos por la normativa vigente y que no resulta necesario incorporar nuevas estaciones.

El Gobierno de La Rioja nos ha indicado que: "Por otra parte, la vigilancia de la calidad del aire de La Rioja Alta se complementa con las mediciones de las estaciones de otras Redes, como Miranda de Ebro (Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León) y Elciego (Red de Control de la Calidad del Aire del País Vasco). Además de que ya existe un cumplimiento de los requisitos legales, debe tenerse en cuenta que el coste de adquisición e instalación de una nueva estación fija de medición puede rondar los 400.000 euroS, dependiendo de los equipos con los que cuente, a los que habría que sumar unos 30.000 euros al año de mantenimiento".

"Optimizando los recursos de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire de La Rioja actual, se considera que la calidad del aire de La Rioja Alta se encuentra correctamente vigilada y evaluada".

Desde la organización "consideramos que cumplir los mínimos legales no significa necesariamente disponer de una vigilancia suficientemente representativa de todo el territorio".

Aunque Rioja Alta está incluida en la evaluación de la zona rural y cuenta con mediciones complementarias de otras redes y campañas móviles previstas para 2027 en Haro y Santo Domingo de la Calzada, estas actuaciones no sustituyen la necesidad de contar con una estación fija que permita conocer de forma continuada la calidad del aire en la comarca.

La actual red autonómica dispone de cuatro estaciones en la zona rural, situadas en Alfaro, Arrúbal, Galilea y Pradejón. Cuatro de las cinco estaciones de la red están vinculadas históricamente a la vigilancia de las centrales térmicas de ciclo combinado de Castejón y Arrúbal, lo que ha condicionado su localización.

"Consideramos que esta distribución no responde suficientemente a las particularidades territoriales de Rioja Alta, donde conviven actividades industriales, cerámicas, madereras y agroalimentarias, además del tráfico interurbano y las emisiones derivadas de la actividad agrícola".

El Gobierno regional justifica también su negativa en el coste que supondría una nueva instalación, estimado en unos 400.000 euros, más 30.000 euros anuales de mantenimiento. Sin embargo, "entendemos que la vigilancia ambiental y la prevención de posibles riesgos para la salud pública deben considerarse una inversión prioritaria. Disponer de datos continuos y próximos permite identificar episodios de contaminación, conocer la evolución de los contaminantes y adoptar medidas preventivas con mayor eficacia".

Por ello, Amigos de la Tierra La Rioja reclama al Gobierno regional "que reconsidere su decisión y estudie alternativas para reforzar la vigilancia de la calidad del aire en Rioja Alta". Asimismo, solicita que las campañas móviles anunciadas para 2027 "se lleven a cabo con suficiente duración y cobertura, y que sus resultados se hagan públicos de manera accesible y transparente".

"La ciudadanía tiene derecho a conocer la calidad del aire que respira. La protección de la salud y del medio ambiente requiere una vigilancia que no se limite al cumplimiento de los mínimos normativos, sino que responda a las necesidades reales de todo el territorio riojano", finalizan en su comunicado.