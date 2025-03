Amigos de la Tierra La Rioja muestra "rotunda oposición" a sacar al lobo de las especies con protección especial

LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra La Rioja ha manifestado este domingo su "rotunda oposición a la exclusión del lobo ibérico del Listado Riojano de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial".

En un comnicado, indican que "de llevarse a cabo esta medida también a nivel estatal, abriría la puerta a la caza de este emblemático depredador en nuestra comunidad".

Una acción, aseguran, "que no solo contradice las directrices europeas de protección de grandes depredadores, sino que también pone en peligro el equilibrio de nuestros ecosistemas y la viabilidad de las poblaciones de lobo ibérico en Europa".

El colectivo argumenta que "el lobo ibérico es una especie clave para la salud de los ecosistemas", ya que "como depredador apical, regula las poblaciones de ungulados como ciervos y jabalíes, evitando la sobreexplotación de los recursos naturales y contribuyendo al equilibrio de la cadena trófica".

Además, "La Rioja juega un papel estratégico al ser un posible corredor biológico que conecte las poblaciones ibéricas de lobos con las franco- italianas, garantizando así su variabilidad genética y su supervivencia a largo plazo". "Permitir la caza del lobo obstaculizaría irremediablemente este proceso, aislando a las manadas y debilitando su resiliencia", dicen.

Criican que "desde 2023, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, liderada por Noemí Manzanos, ha promovido una serie de iniciativas que, lejos de favorecer la protección de la biodiversidad, han priorizado contentar a sectores como el agrícola y el cinegético".

Estas decisiones "no solo ignoran las obligaciones legales de La Rioja en materia de conservación, sino que también desoyen la importancia del lobo como garante de los equilibrios ecológicos".

"Es importante destacar que la sociedad riojana ya realiza un enorme esfuerzo por apoyar a los agricultores y ganaderos a través de indemnizaciones", recuerdan.

Sin embargo, "muchas explotaciones ganaderas no implementan las medidas preventivas necesarias para evitar ataques de lobos, como pueden ser el uso de mastines, el pastoreo activo o la recogida nocturna del ganado en corrales", prácticas que "han demostrado ser efectivas en otras CCAA, y su aplicación puede avalar una convivencia sostenible entre ganadería y fauna silvestre".

Por todo ello, Amigos de la Tierra La Rioja insta a las autoridades a "mantener al lobo ibérico en el Listado Riojano de Especies en Régimen de Protección Especial y garantizar su protección a nivel autonómico y estatal".

También "elevar el estatus del lobo a especie vulnerable, dado que se necesitan políticas activas para garantizar su conservación; crear un seguro con Agroseguros con el apoyo del Gobierno de La Rioja que se haga cargo de posibles indemnizaciones por daños, siempre y cuando se adopten medidas preventivas".

"El modelo actual no es válido, al abonarse indemnizaciones independientemente si se adoptan medidas preventivas o no. La Rioja no puede permitirse retroceder en materia de protección ambiental ni ignorar sus responsabilidades en la conservación de una especie que representa el equilibrio y la diversidad de nuestra naturaleza. Es hora de actuar con valentía y responsabilidad para garantizar el futuro del lobo", finalizan.