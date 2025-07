AMP.- La Rioja justifica 'plantón' a la Sectorial de Juventud ante asignación "inasumible" a comunidad de 205 menores

LOGROÑO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja no acudirá a la Conferencia Sectorial de Juventud, convocada para este mismo jueves, sin que se aporten por parte del Gobierno central los criterios "reales" para la asignación a la comunidad de 205 menores no acompañados procedentes de Canarias, una cifra "inasumible", en palabras de la consejera de Políticas Sociales, María Martín.

En una comparecencia urgente ante los medios de comunicación, Martín ha asegurado que la convocatoria es "irregular" e incluso "ilegal" al no disponer de esos criterios para una asignación que supondría "romper un modelo de éxito" que La Rioja desarrolla desde hace años, y hacerlo además, "de forma impuesta".

La consejera ha apuntado que en la comunidad se están aumentando desde hace meses las plazas disponibles para menores, pasando de 135 a las actuales 149, con intención de llegar a 153. De ellas, hay en este momento "solo cinco libres". "No es que La Rioja no quiera, es que no puede, pasar en un mes a 205 plazas es inasumible", ha reiterado Martín.

En sus palabras, en la comunidad riojana "el acogimiento se ha realizado desde un modelo de cohesión social y plena integración, con igualdad de oportunidades, con escolarización, con empleabilidad, un modelo de integración de éxito probado que sería erróneo cambiar y mucho menos forzado de manera unilateral, brusca y artificial, impuesta desde fuera por un Gobierno que no tiene criterio alguno".

En este marco, "La Rioja ha aceptado la acogida con los medios necesarios de todos los menores que se han asignado en los acuerdos que hasta ahora se han tenido en las Conferencias Sectoriales que se han celebrado en estos dos últimos años", apuntando que "La Rioja ha mostrado su implicación con el incremento de capacidad" en el número de plazas.

Sin embargo, para Martín, "con todo lo que está ocurriendo, el Ministerio lo que está demostrando es caos, incoherencia, falta de criterio salvo el de los pactos políticos destinados únicamente a satisfacer intereses particulares de algún territorio y no el interés general, demostrando una incapacidad para definir una política migratoria clara y coherente".

"No hay ningún criterio técnico, ni explicación, ni fundamento que valide unas cifras que cambian de manera drástica, sin explicación y constantemente. Ese cambio de cifras constante es el mejor ejemplo del caos y de la falta de criterio", ha reseñado la consejera, que ha recordado que "en abril de 2024 dijeron que a La Rioja le asignarían 284 menores; en marzo de 2025 dijeron que eran 154; en mayo de 2025 dijeron que eran 89; y en julio de 2025 las asignación es de 205 menores".

En este momento, ha dicho, "para hoy el Gobierno de España convocó una nueva Conferencia Sectorial de forma ilegal", ya que, como ha explicado, "en la comisión técnica preparatoria que se celebró el 8 de julio se solicitaron los datos que se han utilizado para el cálculo de la distribución de estos menores no acompañados de Canarias y de Ceuta", datos "determinantes para que las comunidades autónomas puedan aprobar los acuerdos del orden del día".

"Esta información -ha explicado- una vez más ha sido denegada y sin esta información y sin ese acuerdo para que se eleve a la Conferencia Sectorial es irregular, es ilegal que se convoque y que se incluya en el orden del día. De ahí nuestra negativa a asistir".

"CIFRA DESPROPORCIONADA" E "INASUMIBLE".

Ante esta situación, María Martín ha reseñado que "mientras no se nos explique y se nos aporten los criterios técnicos de la asignación de 205 menores a La Rioja, no dejaremos de exigirlo", ya que "esta cifra resulta a todas luces desproporcionada para nuestra población y para nuestros medios en comparación con el resto de comunidades autónomas".

"Pero es que además esta cifra es inasumible en términos reales. No se puede imponer sin diálogo ni criterios conocidos. Nadie puede creerse que a La Rioja con su población le pretendan asignar más de 200 menores y al País Vasco cero o a Cataluña treinta. Esto ni es serio, ni es razonable, ni es justo", ha lamentado la consejera.

Y si bien ha incidido en que "estamos ante un despropósito inaceptable, en poco más de 25 años de la ley del menor se ha generado en La Rioja 135 plazas, quien en su sano juicio puede pretender y forzar que en un mes se creen 205 nuevas plazas", ha asegurado que "cuando se aporten esos criterios y la cifra, podrá debatirse adecuada y legalmente en una conferencia y La Rioja acudirá como siempre ha acudido".

"La Rioja no es que no quiera, es que objetivamente no puede", ha afirmado Martín, quien ha apuntado que "hasta que no haya un criterio claro que proteja al menor con garantías de forma responsable basado en argumentos equitativos de política social, técnicos y humanos, si cometen semejante tropelía por criterios políticos, será el Gobierno de España el único responsable de lo que pueda ocurrir en el territorio".

Así, ha dicho que "no se pueden ni atender, ni asegurar, ni cuidar a los menores como requieren con esta desproporcionada, injustificada e inasumible cifra de asignación anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez". Ha recordado que "el Gobierno de La Rioja se ha mantenido siempre en la misma postura, dispuesto a acoger a los menores a los que se pueda dar atención medios y asegurar la oportuna integración que permite la capacidad de nuestro sistema".

"Es el Gobierno de España el que cambia de criterio y de cifra continuamente, demostrando que no tiene argumentos técnicos y generando un caos, incertidumbre y confusión en un tema tan sensible y de gran importancia social y humana que ha dejado crecer y agravarse con su incapacidad para gestionarlo de un modo cabal, consensuado y equitativo con criterios objetivos. Parece más el resultado de argumentos políticos y de la necesidad de pactar con Cataluña para seguir en el poder que de velar por el interés superior del menor", ha criticado la consejera.

Aún con todo, en el caso de que "finalmente acabara ocurriendo esta tropelía y se produjera esa imposición inconstitucional que debemos seguir alertando de que pone en grave riesgo el modelo de integración que también ha funcionado en nuestra región, el Gobierno de La Rioja lleva trabajando desde hace varios meses en prospectar todos los medios disponibles en el conjunto de la comunidad autónoma para dar la mejor respuesta posible".

En este sentido, María Martín ha dicho que se ha actuado "primero, aumentando en estos dos años aproximadamente el 13% de las plazas para la tutela de menores; en segundo lugar trabajando con las familias de acogida para ampliar tanto el número de ellas como las modalidades diferentes que faciliten el poder acreditarse; y en tercer lugar con todas las asociaciones de infancia, inmigración, asociación de familias árabes, la diócesis, ayuntamientos, etcétera, para estudiar la capacidad de acogida y el número de profesionales que podrían ayudar en esta emergencia".

Como conclusión, la consejera riojana ha apuntado que "La Rioja se mantiene en su actitud de colaboración en la justa medida y proporción que les permiten todos sus medios para ayudar a dar una respuesta a la emergencia humanitaria que se ha generado en Canarias".

"Seguiremos reclamando -ha añadido- hasta tenerlos los criterios técnicos y la cifra real de menores que en ningún caso puede ser de 205 que es desproporcionada e inasumible, poniendo en grave riesgo de colapso y desbordamiento el actual modelo de acogida".

Y en tercer lugar, ha concluido asegurando que "La Rioja sigue trabajando tanto el incremento de los medios propios que garanticen una acogida digna y plenamente integradora de los menores, al tiempo que seguimos trabajando con instituciones, asociaciones, familias, ayuntamientos, para conocer todos los medios disponibles en el conjunto de la sociedad riojana".