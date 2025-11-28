AMPA Marqués de Vallejo solicita una reunión con el consejero de Educación para conocer la situación real del centro

Archivo - El consejero de Educación, Alberto Galiana - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El AMPA del colegio de Educación Especial Marqués de Vallejo ha solicitado por escrito una reunión con el consejero de Educación, Alberto Galiana, debido a los acontecimientos recientes ocurridos en el centro y conocer realmente su situación.

La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de alumnos del Centro de Educación Especial, Verónica Santo Domingo de Frutos, explica que solicitan dicho encuentro ya que "nos encontramos francamente preocupados por su estado actual así como por el futuro del mismo" por el mal estado que presentan ciertas de sus instalaciones.

Como han remitido en su carta consideran que "tenemos la obligación y el derecho de tener conocimiento del estado real en el que se encuentra la infraestructura del colegio así como de los planes de futuro que la Comunidad tiene para el mismo".

Por todo lo expuesto, solicitan formalmente una reunión con Alberto Galiana García a fin de solicitar que se nos informe de los puntos indicados. "Solicitamos que dicha reunión se lleve a cabo con la mayor premura, habida cuenta del estado de alarma que se ha creado por el cierre de la localización del internado del centro".