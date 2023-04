Andreu afea la "deslealtad" de un PP que le acusa de haber "fallado" a los riojanos

El portavoz socialista se despide del Parlamento: "La Rioja es mejor, sólo por eso este viaje ha merecido la pena"

LOGROÑO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, ha afeado hoy la "deslealtad" de un Partido Popular que, en boca de su portavoz parlamentario, Jesus Ángel Garrido, le ha acusado de haber "fallado" a los riojanos.

A respuesta de una pregunta del Grupo Parlamentario Popular, en el pleno del Parlamento de La Rioja de hoy, Andreu ha creído que los riojanos están satisfechos con la gestión de su gobierno "depende a quien se pregunta".

"Si preguntamos a las personas que se beneficiaban de la especie de oficina de colocación" creada por el Gobierno 'popular' "pues no habrá personas satisfechas pero si preguntamos a la mayoría social riojana le diré que sí, están contentos y satisfechos", ha asegurado.

Garrido ha asegurado que le hubiera "gustado mucho decir que La Rioja está a la vanguardia, que progresamos, contamos servicios públicos excelentes"; "pero", ha lamentado, "somos más pobres que cuando asumió la presidencia" Andreu.

El 'popular' ha citado que los índices de pobreza han crecido, la tasa de inflación ha subido por encima de la media de España, y, ha reprochado, "siendo más pobres Hacienda recaudó 206 millones de euros más en 2022".

"Si hay algo vital es el sector agrario y hemos tenido dos manifestaciones multitudinarias que no han sido escuchadas", ha añadido a la vez que le ha dicho a Andreu "con dolor que no puede insultar a los ganaderos" que se manifestaron diciendo que "no representaban" al sector.

Garrido ha espetado a la presidenta que "la legislatura se agota sin que se materialice lo que tanto prometió" y se ha mostrado "convencido" de que ella "tampoco está satisfecha cuando comprueba que ha fallado a los riojanos".

Andreu, ante esto, le ha acusado de querer que "vaya mal La Rioja" y empeñarse en ello; pero, ha dicho: "El problema lo tienen ustedes", porque "no han arrimado el hombro y se presentan con un partido dividido, un candidato impuesto, una militancia a la que no han hecho caso y un proyecto fracasado". Por eso, ha añadido, "se inventan cosas y ponen el Apocalipsis en esta tribuna".

"No aguantan la comparativa y se enfrentan a un examen de la ciudadanía muy mal", les ha dicho a la vez que ha exhibido una sanidad pública reforzada, un sistema educativo equilibrado, con una FP reforzada y que pone tasas universitarias a un precio más bajo.

"Donde antes había cierres de empresa y precariedad ahora hay inversiones millonarias, con cifras equivalentes a antes de la crisis de 2008", ha aseverado sumando que "donde había redes clientelares ahora hay transparencia". Para Andreu, los 'populares' "a la mayor parte de la ciudadanía dan vergüenza".

A continuación, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz, ha preguntado a Andreu por su balance en materia económica.

Algo ante lo que la presidenta del Gobierno riojano ha dicho que: "frente a la inoperancia y deslealtad de esos agoreros que pronostican el Apocalipsis la realidad es que hemos avanzado más que en varias legislaturas anteriores, y va a seguir siendo gracias apoyo de fuerzas progresistas".

Díaz ha visto cómo los gobiernos 'populares' anteriores pusieron en marcha una "red de espantapájaros" en los polígonos industriales, y ahora ofrecen el "trampantojo de que van a bajar impuestos sin parar, "pero", ha añadido, "con esta receta el pastel nunca fue más grande ni mas apetitoso, al revés, se perdonaban miles de euros a los más pudientes mientras no se convocaban plazas en atención primaria".

Hoy La Rioja "cree en sus fortalezas", ha dicho al tiempo que, con un nudo en la garganta cada vez más grande, se ha despedido del Parlamento, dado que no está en la lista del PSOE para la próxima legislatura.

"Yo no sé si después de ocho años soy mejor persona", ha afirmado a la vez que sí se ha mostrado seguro de que "La Rioja es mejor" y, ha añadido, "sólo por eso este viaje ha merecido la pena".

Andreu se ha fundido con él en un abrazo y, después, al salir al estrado ha dicho: "No te vas, estarás cerca". Andreu ha relatado cómo están "gobernando con valentía en momentos difíciles con el convencimiento" de que su proyecto es "el más beneficioso para la mayoría social riojana".

Desde Ciudadanos, David Miranda ha recriminado a Andreu que los riojanos "seguimos sufriendo la carestía de la vida, sin ninguna acción significativa por parte de su gobierno que nos permita aliviarlas".

"Señora Andreu, los riojanos no hemos recuperado niveles de prepandemia y cuando vemos lo que han hechos otras comunidades con los mismos problemas que nosotros, con las mismas incertidumbres vemos que sus gobiernos lo han hecho mejor", ha indicado.

Andreu le ha respondido que La Rioja es la cuarta comunidad con menos tasa de pobreza; la tercera con menos privación material severa" y se ha preguntado "de dónde saca los datos" Ciudadanos.

La presidenta ha finalizado diciendo a la bancada naranja: "Van a quedar como alguien que no colaboró con la protección a los más vulnerables".