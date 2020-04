Andreu y Alba informan en el Consejo Riojano de Salud sobre los próximos pasos para la desescalada

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha presidido esta tarde la reunión extraordinaria del Consejo Riojano de Salud. En este encuentro, la consejera de Salud, Sara Alba, ha informado a agentes sociales de La Rioja (colegios profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos) y representantes de corporaciones municipales de la evolución de COVID-19 en la comunidad, las diferentes medidas ya adoptadas y la próxima fase de desescalada definida por el Gobierno de España.

Andreu ha comenzado este Consejo Riojano de Salud agradeciendo la colaboración de los agentes sociales y ayuntamientos en la lucha contra el coronavirus emprendida hace apenas unas semanas. También ha pedido su complicidad ante el "desafiante reto del desescalado que se nos plantea antes de alcanzar esta nueva normalidad que nos va a dejar el coronavirus".

En su intervención, Alba ha repasado las diferentes y numerosas iniciativas puestas en marcha desde el 25 de enero para contener la evolución de la enfermad en La Rioja y que se han desarrollado en el marco de cinco ejes de actuación. Estos ejes son: la anticipación, adaptación y coordinación de Atención Primaria y Hospitalaria; la formación, seguridad y protección del personal sanitario; los servicios especiales para atender a la población; el desarrollo de medidas de choque para el control epidemiológico; y el apoyo en materia sociosanitaria.

La consejera de Salud también ha subrayado que actualmente "continuamos en fase de confinamiento, aunque estemos trabajando desde hace semanas en los próximos pasos que nos marcarán el paso de una fase a otra en la hoja de ruta prevista por el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad en coordinación con todas las comunidades autónomas".

Estos próximos pasos estarán definidos por la realización de test y pruebas, las políticas proactivas de Salud Pública, la anticipación del sistema asistencial y el desarrollo de medidas para asentar el desescalado económico y social.

Alba también ha insistido que en que este proceso de desescalado debe realizarse en colaboración con todos los agentes sociales y corporaciones municipales, de manera que sea posible avanzar progresivamente en unas fases marcadas por la máxima prudencia y anticipación ante cualquier escenario futuro.

"Si no somos prudentes en nuestros planteamientos, si no seguimos criterios y objetivos claros, la población no entenderá este proceso y perderá la confianza en el proceso, preguntándose por qué se ha esforzado y sacrificado tanto en las últimas semanas", ha concluido la consejera.