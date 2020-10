Andreu "razonablemente satisfecha" por la seguridad en vendimia, con 35 positivos de las 1.714 PCR desarrolladas

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha dicho estar "razonablemente satisfecha" por cómo se está desarrollando la seguridad en la temporada de vendimias, en la que "ha sido clave la detección precoz para evitar la cadena de contagios. De hecho, ha apuntado que "de las 1.714 pruebas PCR realizadas a trabajadores temporales agrarios solo 35 dieron positivo".

Ha sido en la respuesta a la pregunta planteada por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz, sobre la seguridad en la vendimia. Ha recordado la presidenta que se puso en marcha la Comisión de Flujos Migratorios para "organizar de forma global la llegada de estos trabajadores", que se hizo con todos los posibles agentes implicados".

Andreu ha recordado que el Gobierno de La Rioja "ha trabajado con anticipación por una campaña agraria segura, conjugando la salud pública de los riojanos con la de los trabajadores temporales agrarios que han acudido a la región, en un sector clave como es la vendimia". Todo ello, ha resaltado que "se ha realizado desde una estrategia integral de seguridad sanitaria, basada en el diálogo y en una acción coordinada".

También ha resaltado la compra de 300 somieres, la realización de trípticos informativos en varios idiomas, así como el desarrollo de las PCR "de forma gratuita".

Díaz, en su intervención, ha aprovechado la ocasión para afear conductas del PP tales como la petición, rechazada, de una Comisión de Investigación en el Parlamento sobre las residencias de personas mayores, o la presentación de denuncias sobre este asunto, que han sido archivadas por la Fiscalía.

Además, ha apuntado que los 'populares' también "han vertido sospechas en el ámbito educativo, sobre una vuelta segura a las aulas", sin olvidar "las sospechas infundidas de la temporada de vendimias, apuntando que La Rioja no cuenta con protocolo seguro para los temporeros", pero "la realidad le dice al PP que las sospechas son improcedentes".

INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Jesús Ángel Garrido, ha preguntado a Andreu por su capacidad para "revertir la negativa tendencia de la economía riojana".

La presidenta se ha cuestionado si la pregunta venía de que "si me siento capaz por ser mujer; por ser socialista; por ser feminista; por ser progresista; o porque soy la presidenta y ustedes no han asumido dónde están". No obstante, ha señalado que "me siento capaz, y mi Gobierno ha dado muestras de ello con una bajada del desempleo en La Rioja en septiembre, por segundo mes consecutivo, y en contexto de pandemia".

De hecho, ha destacado que "somos la comunidad con menor tasa de paro del país, con el 11,49 por ciento, 5,9 puntos por debajo de la media nacional", así como que el PIB "aunque ha descendido en el segundo semestre, lo ha hecho en un 2,3 por ciento, menos que Navarra o que País Vasco, o que la media nacional".

En este punto, ha indicado que "me siento capaz y confío en mi equipo de Desarrollo Autonómico y Agricultura en cuanto a movilización económica, así como en el ejemplar trabajo que están haciendo hablando con sindicatos y patronal".

Ha añadido que el Gobierno "ha puesto en marcha instrumentos de recuperación, como una gestión efectiva de los ERTES, que ha permitido liquidez de empresas y trabajadores, así como un retorno seguro a los empleos", además de un 'Acuerdo por la Reconstrucción Social y Económica', así como el Plan de Reactivación Económica, "en diálogo con la patronal y sindicatos".

Finalmente, ha asegurado que el PP como oposición "ha sido inútil en la pandemia", y lo que han hecho "es poner denuncias junto a la extrema derecha, y otra vez los Tribunales vuelven a archivar sus infundios, al igual que antes hizo la Defensoría del Pueblo sobre la gestión de las residencias por este Gobierno".

Garrido, por su parte, ha lamentado que La Rioja "está siendo una de las comunidades más afectadas por el COVID-19, algo que ha hecho que la región esté técnicamente en recesión, y la clase media riojana está día a día empobreciéndose". Además, ha añadido que "las listas del desempleo están creciendo", hasta el punto que "en el último año se han incrementado los parados en más de 3.000 personas", a lo que ha añadido que "hay 3.100 que están todavía en ERTE".

En su intervención, ha apuntado que la crisis "no es simétrica", ya que "no está afectando por igual a todas las autonomías" sino que "está afectando más a las que tienen gobiernos más incompetentes, como el suyo". A nivel nacional, ha añadido, la situación "es gravísima" con un "desplome del PIB", y con un déficit del 11 por ciento, y una tasa de paro del 17 por ciento.

"ENTRETENERSE CON NIMIEDADES"

La última de las preguntas las ha realizado también Garrido, sobre unas declaraciones de Andreu, de mayo de 2019, en la que señalaba que era "super fácil" gobernar La Rioja. En este sentido, la jefa del Ejecutivo riojano ha indicado que "no considere una expresión coloquial como algo clave para preguntar aquí", al tiempo que ha acusado a los 'populares' de "entretenerse en nimiedades en una situación tan compleja como la que vivimos".

"Hay que enfrentarse a la realidad sea en el Gobierno o sea en la oposición" ha añadido, para a continuación indicar que "el reto de gobernar una autonomía en el contexto de pandemia internacional está siendo un verdadero desafío". "Estamos trabajando de manera incansable desde el primer día para cumplir un programa de Gobierno pactado entre las fuerzas progresistas de La Rioja", ha reseñado.

En este sentido, ha asegurado que "si ese programa antes de la pandemia era necesario para La Rioja, con la llegada del coronavirus y sus estragos, se ha hecho imprescindible".

La presidenta ha recordado que el PSOE llegó al Gobierno "convencidos que teníamos que reforzar los servicios públicos que el PP abandonó durante tanto tiempo", y ahora con el coronavirus "es una obligación para cualquier político que ejerza su cargo desde la responsabilidad".

De hecho, ha resaltado que "hemos sido capaces de redoblar el número de UCIS que el PP mantenía por debajo de la media española, así como enviar material de protección a otros sistemas sanitarios, o liderar la realización de pruebas diagnósticas, junto a Navarra y País Vasco". "Hemos sido la primera comunidad autónoma capaz de garantizar dispositivos digitales y conexión a internet de todo su alumnado", así como "garantizar una vendimia segura" ha destacado.

Por su parte, Garrido ha reconocido a los 425 fallecidos por COVID-19 en la región, para a continuación señalarle a Andreu que "si es tan fácil gobernar, porque no deja de contradecirse continuamente" porque "las declaraciones las hizo antes de declararse la pandemia, pero refleja mucho de lo que es su personalidad". "Ha hecho de la contradicción su forma de gobernar, por lo que es la peor presidenta de La Rioja que hemos tenido", le ha espetado.

Ante ello, ha indicado que "le tenemos que exigir que se lo tome en serio, y deje de contradecirse", porque "es curioso que hable de unidad y luego sea incapaz de llegar a un acuerdo con su formación política", además de "ser incapaz de resolver la mayor crisis política de un Ejecutivo".

"Es contradictorio que suba los impuestos para que paguen los más ricos, y luego defienda a un miembro de su Gobierno que tenía una SICAV en Luxemburgo, o que un día diga que la pandemia está controlada y perimetrada, y acabemos el mes de septiembre con 43.000 personas confinadas", ha añadido el portavoz del PP, al tiempo que le ha recordado que "ha abandonado al sector del champiñón".

Para concluir, le ha criticado que "es contradictorio hablar de honestidad y gobernar con Podemos, cuando tiene un secretario general está siendo acusado por la Audiencia Nacional" de delitos.