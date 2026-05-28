ANPE-Rioja reclama "una carrera profesional digna" para el personal docente de la comunidad

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE-Rioja ha reclamado este jueves "una carrera profesional digna" para el personal docente de la comunidad. En este sentido, apuntan que "hoy se retoma en Mesa General la negociación del complemento de carrera profesional, tras más de un año de reuniones con la Consejería de Hacienda y pocos avances conseguidos".

ANPE, recuerda que, "al igual que el resto de organizaciones sindicales presentes en este ámbito de negociación, trasladó en dichas reuniones su propuesta en relación a las cuantías de la carrera profesional que afecta al personal docente y al personal de la Administración General".

Propone "tomar como referencia para el primer grado de este complemento las cifras establecidas en el Acuerdo Convenio de 2011 que regula las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral de la Administración General".

Además, solicita "el cambio al modelo que tiene establecido el Servicio Riojano de Salud (SERIS) para fijar los importes de los siguientes grados, el II, III y IV, siendo sus cantidades respectivamente el doble, triple y cuádruple del importe del grado I".

Gustavo Navas Gil, presidente de ANPE-Rioja, asegura que "no es lógico que la progresión en la carrera profesional, que es un reconocimiento a la dedicación e implicación del docente con su trabajo, sea con un aumento insignificante entre los grados establecidos".

"No vamos a permitir que los docentes seamos funcionarios infravalorados en este concepto con respecto, por ejemplo, al personal del SERIS", añade.

Por ello, recalca que "vamos a exigir a la Administración el cambio a un modelo similar al establecido para Salud, que compense de alguna manera la merma que hemos sufrido en nuestro poder adquisitivo a lo largo de los últimos años, ya que tal y como estamos viendo, las subidas salariales aprobadas por el gobierno central no compensan ni siquiera el IPC".

Aprovechando esta reunión con la Dirección General de Función Pública, ANPE "volverá a exigir que se adapte la normativa del gobierno central al acuerdo autonómico vigente en materia de permisos por nacimiento, y que no suponga en la práctica, la pérdida de una mejora ya reconocida al profesorado riojano en materia de permisos por nacimiento".

En este sentido, Navas reclama que "los docentes podamos seguir disfrutando de dos semanas más de permiso por nacimiento de las establecidas por el Gobierno de España, tal y como teníamos hasta ahora, y que la Administración siga apostando de forma clara por la conciliación familiar".

Navas ha señalado también que, "en la próxima reunión con la Consejería de Educación, donde se abordará entre otras cuestiones la subida de los complementos a equipos directivos, se pedirán explicaciones y soluciones al respecto de la situación por problemas de espacio en el IES Bartolomé Cossío de Haro".

ANPE, sindicato mayoritario y profesional de la enseñanza pública, "continuará negociando y exigiendo a la Administración la mejora en las condiciones laborales y el reconocimiento de la labor que desarrollan todos los docentes riojanos".