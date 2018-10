Antoñanzas (PR+) critica a Gamarra por "haber hecho carrera política" fuera de un Logroño "que le debe muy poco"

Actualizado 17/10/2018 14:35:12 CET

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha criticado a la alcaldesa Cuca Gamarra por "haber hecho carrera política" fuera de la capital riojana, mientras que "por contra, los logroñeses a usted le debemos muy poco". Así ha comenzado Antoñanzas su intervención en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad 2018, último de esta Legislatura, en la que, a juicio del regionalista, "ha priorizado su proyecto personal al de Logroño". Ha considerado, por contra, que ha hecho una gestión "con incumplimientos, retrasos, retrocesos y sobrecostes".

"Hace ocho años, usted era alcaldesa y miembro del Comité Ejecutivo del PP. Ahora, también, pero su currículo político ha crecido notablemente", ha afeado el edil, quien ha reseñado que "usted le debe mucho a este Ayuntamiento, pero, en ocho años, Logroño no ha mejorado prácticamente en nada, al menos en comparación con lo que ha mejorado usted".

Por eso, ha considerado que Gamarra ha sido "una alcaldesa irrelevante para la ciudad, que ha pasado más tiempo haciendo turismo oficial que dentro de Logroño, defendiendo los intereses de la ciudad. "Usted -le ha afeado- ha vivido de las rentas del impulso de otras Alcaldías y de lo que el anterior Gobierno le dejó".

Así, Antoñanzas se ha preguntado "de qué puede presumir de su gestión" y ha apuntado temas no cerrados como la Smart City, los polígonos industriales "pero no ha atraído empresas y lamentablemente se han ido más de las que han venido", instalaciones deportivas, "falta de capacidad de diálogo" que "genera constantes conflictos laborales en este Ayuntamiento".

Especial referencia ha hecho a la política turística, en la que ha criticado el "abandono" del Casco Antiguo, y, sobre todo, del Centro de la Cultura del Rioja, "que recibió finalizado y que ha tenido más tiempo cerrado que abierto", algo, ha asegurado, "que solo beneficia al País Vasco, que nos ha copiado el modelo".

Parques públicos, "sin finalizar el único incompleto", el Parque Juan Gispert; fiestas, "en las que no ha puesto ni imaginación ni cariño", y en lo que ha recordado "el gran impulso festivo de la ciudad a cargo del PR+"; o barrios, "con un Ayuntamiento que va a gastar más de 8 millones en una estación de autobuses y no tiene recursos para aceras".

También se ha referido al "proyecto fracasado" de la Casa de las Letras; los "anuncios de asistencias técnicas" como la de San Antón; u obras, como la Escuela de Enfermería, centro de salud de Casco Antiguo o la misma estación de autobuses, todo impulsado por el Gobierno de La Rioja.

El concejal regionalista ha lamentado, por todo ello, un discurso de ayer de Gamarra "que nos contó trufado de sueños irreales" y una gestión que ha resumido como "incumplimientos, retrasos, retrocesos y, por supuesto, sobrecostes añadidos a las arcas municipales, porque está endaudando notablemente a este Ayuntamiento y los logroñeses lo estamos pagando muy caro".

Antoñanzas ha hablado, por último, de su gestión, en la que "he sido exigente y crítico" pero, a la vez, "proponiendo alternativas". Se ha reconocido como "muy leal" a la institución municipal y "decisivos" para aprobar los presupuestos del Consistorio, "que usted ha sido incapaz de ejecutar".

Entre los temas impulsados por el PR+, ha recordado "la voz de alarma" sobre el parking del Hospital San Pedro; la mejora de las condiciones de las ludotecarias; la lucha contra el ruido; la segunda planta de la Biblioteca Rafael Azcona; el bonobús para familias numerosas; o la remodelación del tramo final de Milicias.

Y eso, ha lamentado Antoñanzas, pese a que ha afirmado que Gamarra "es hija política de Pedro Sanz, que, como todos conocen, siempre quiso aniquilar al Partido Riojano". "Usted no ha superado esos prejuicios y no ha permitido que algunas buenas ideas salieran adelante solo por ser del PR+", ha afirmado.

Ha continuado criticando que "ha dedicado más tiempo y energía en los plenos a desacreditarme que el que me ha dedicado a llegar a acuerdos", aunque ha reconocido, con ironía, que "no creo que debamos querernos mucho para llegar a acuerdos" y ha mostrado su disposición "hasta el último minuto" para ello, aunque se ha mostrado convencido de "gobernar" en la ciudad la próxima Legislatura.

"Le deseo mucha suerte en el futuro. Si le va bien en la política nacional me alegraré por usted, como también me alegro por Logroño de que termine la etapa Gamarra. Si alcanza altas responsabilidades nacionales, espero que se acuerde la ciudad que le sirvió de impulso. Trataré de recordárselo, no se va a librar de mí tan fácilmente, ni escapando a Madrid", ha concluido.

REPLICA DE LA ALCALDESA.

En su réplica al concejal regionalista, la alcaldesa ha negado tener prejuicios contra él o contra sus propuestas, y ha recordado, como ejemplo, la Fuente del Vino, una tradicional idea regionalista, que ha estado en funciomiento en las pasadas fiestas de San Mateo.

Además, le ha recomendado, "mirar más hacia adelante más que hacia atrás" sobre su propio partido, porque "hablar la anterior gestión del PR no le hace ningún bien". Así, se ha referido a la crítica de sobrecostes "mejor no se acuerde de la gestión de su partido"; en la Casa de las Letras, "si tirábamos el edificio, nos hubieran acusado de eliminar patrimonio".

Le ha emplazado a "pedir disculpas por todas las mentiras de la etapa anterior" del PR+ y ha hecho referencia, en este sentido, "a incumplimientos de todo tipo, incluso había un tranvía", por lo que ha considerado que "tiene poca credibilidad para los logroñeses por la cantidad de mentiras que les contaron para conseguir el voto".

Por último, Cuca Gamarra le ha insistido en la necesidad de que "debe recuperar la confianza" de los ciudadanos de Logroño "no en usted sino en su partido" y, por último, ha garantizado al concejal regionalista que "le queda mucho tiempo de verme".