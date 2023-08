APARIOJA alerta de que la derogación de la Ley de Protección Animal empieza a tener "sus consecuencias" en La Rioja

LOGROÑO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Protectora de Animales en La Rioja 'APARIOJA' alerta de que, tras la derogación de la Ley de Protección Animal regional, "se han producido agresiones a gatos de las colonias felinas y se han abandonado tortugas en el medio natural". Según la Asociación, el argumento de estas personas es que "no pasa nada porque en La Rioja ya no hay una ley que los proteja y no les van a multar".

Desde APARIOJA han explicado que "la derogación de la Ley, llevada a cabo por el Partido Popular con su recién estrenada mayoría absoluta, y apoyada por Vox, empieza a tener ya graves consecuencias". Aunque recuerdan que "la Ley sigue todavía en vigor hasta que se publique su derogación en el BOR".

Para APARIOJA, "las graves consecuencias y el retroceso en la protección animal en nuestra comunidad autónoma, tal y como se temía, empieza a ser una realidad".

Además, recuerdan que "no hay que olvidar que una ley no sólo sirve para sancionar. Una ley también educa y conciencia a los ciudadanos". "Desgraciadamente el mensaje que ha lanzado a los riojanos el grupo Popular es que los animales no son nada y está empezando a traer consecuencias muy graves. Nos tememos que esto es solo el principio", concluyen en su comunicado.