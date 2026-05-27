ARAG-ASAJA alerta de "la falta de contratos y precios ruinosos" en el inicio de la campaña de fruta de hueso

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LOGROÑO 27 May. (EUROPA PRESS) -

ARAG-ASAJA ha alertado de "las malas prácticas de algunas operadoras que no están ofreciendo contratos ni precios a los fruticultores hasta ya comenzada la campaña de recogida de fruta de hueso".

La organización profesional agraria advierte de que, lamentablemente, "es una situación que se repite en cada campaña". Los fruticultores riojanos, especialmente los productores de melocotón cuya campaña de recolección se ha iniciado, "desconocen cuánto van a recibir por sus cosechas y las condiciones fijadas por un contrato de compra, incluso con buena parte de la producción ya entregada".

De hecho, algunos de ellos ya han comunicado a ARAG-ASAJA que los precios que "están conociendo por parte de las operadoras una vez entregada la fruta están muy por debajo de los umbrales de rentabilidad y que no cubren los costes de producción".

ARAG-ASAJA recuerda que la Ley de la Mejora de la Cadena Alimentaria obliga a que "en cualquier transacción comercial se rubrique un contrato en el que figuren los precios a pagar a los fruticultores por sus cosechas". Por este motivo, la organización "exige a las autoridades competentes como son la Consejería de Agricultura y a la Agencia de Información y Control Alimentarios a aumentar los controles y a sancionar aquellas operadoras que están incumpliendo la ley".

Además, la organización agraria "pide a los fruticultores que se encuentren en una situación similar a que se pongan en contacto con su oficina ARAG-ASAJA más cercana y trasladen esta situación".

Ante ello, han pedido "mayor celo para detectar prácticas fraudulentas que ponen en serias dificultades la continuidad de muchas explotaciones agrarias". "Sin precios dignos no habrá agricultores y sin ellos, la soberanía alimentaria está en peligro de extinción", ha concluido la organización agraria.