ARAG-ASAJA lamenta que "se culpe" a los agricultores como "causantes de los incendios forestales"

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

ARAG-ASAJA lamenta las recientes declaraciones realizadas por la asociación Ecologistas en Acción en las que "viene a relacionar los incendios registrados esta semana en La Rioja con la labor que los agricultores tienen que realizar en esta época del año".

La organización desea aclarar que, "al contrario de lo que expone la asociación ecologista, no hay un solo indicio de que los incendios originados esta semana en La Rioja se deban a trabajos agrícolas".

Es más, en esta ocasión, nuevamente, han sido los agricultores "los primeros en colaborar con las autoridades y el dispositivo y presentarse con sus medios para extinguir estos incendios". Para ARAG-ASAJA, "es la falta de aprovechamiento de los recursos de biomasa, lo que convierte a las masas forestales en un auténtico polvorín. El abandono de los pueblos no hace sino agravar esta situación. No intervenir en los bosques, como defienden las asociaciones ecologistas provoca que en caso de incendio sea muy complicado o imposible su extinción, como señalan los expertos".

Por otro lado, la organización desea criticar que "la presión existente sobre la ganadería extensiva y el abandono de esta actividad hace que los bosques y zonas de pasto se cierren y por tanto sean mucho más vulnerables ante un incendio". En este sentido, políticas "como ir en contra de la gestión racional de la población del lobo ha provocado el abandono de muchas explotaciones ganaderas en la Sierra Riojana, con lo que el desbroce más natural, económico y sostenible de nuestros bosques desaparece, poniendo en grave riesgo la sostenibilidad de estos ecosistemas".

Por último, ARAG-ASAJA desea poner en valor "el papel de los agricultores y ganaderos, puesto que es vital para prevenir los incendios, pero también para colaborar en su extinción". Recuerda la organización que desde la puesta en marcha en verano de 2023 de la rede de alertas Agro-Forestales de La Rioja, los agricultores "reciben directamente en sus teléfonos móviles la situación real y de su municipio, respecto a temperaturas y velocidad del viento, y no realizan tareas con maquinaria cuando estas superan los niveles de riesgo".

El discurso de determinadas asociaciones "apoyando políticas que ponen en jaque a la actividad agraria, a lo único que contribuyen es al abandono de ésta por parte de los agricultores y ganaderos y a que el medio rural y natural sea cada vez más vulnerable". Discursos como el de Ecologistas en Acción "a lo único que inducen es a incluir al agricultor y ganadero como especies en peligro de extinción", ha concluido la organización.