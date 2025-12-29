Arceiz resume 2025 como un año "en el que hemos seguido cumpliendo los compromisos adquiridos con los calagurritanos" - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

"Si tuviera que resumir nuestra actividad de este año en una frase sería: seguimos cumpliendo los compromisos que adquirimos con los calagurritanos". Con estas palabras ha iniciado la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, su comparecencia sobre el balance de 2025, en la que ha estado acompañada por todos los concejales del equipo de gobierno municipal.

"2025 ha sido un año clave para Calahorra. Un año de trabajo serio, de cumplimiento de compromisos y de proyectos visibles y otros que ya están en marcha. Hemos avanzado en servicios públicos, seguridad y calidad de vida. Somos conscientes de que queda mucho por hacer, pero hoy Calahorra es una ciudad con más oportunidades, más inversión y con un rumbo claro hacia el futuro. En definitiva, una mejor ciudad", ha valorado Arceiz.

"Hemos demostrado que con otra manera de gobernar y gestionar y con planificación se puede transformar la ciudad. Hemos conseguido inversiones históricas, hemos reforzado los servicios públicos y hemos cumplido la palabra dada a los calagurritanos. Seguiremos defendiendo a Calahorra frente a cualquier administración que recorte servicios y seguiremos trabajando para que nuestra ciudad no se quede atrás y avance", ha afirmado.

Como las tres mejores noticias del año ha destacado la concesión de 3,7 millones de euros, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para llevar a cabo el Plan de Actuación Integrado 'Calahorra impulsa: donde el pasado inspira al futuro', cuya inversión total asciende a 6,16 millones de euros; el inicio de las obras de construcción de la nueva planta de la empresa Formatt Building Products Spain S.L.U. en el polígono El Recuenco y la apertura de la nueva estación intermodal con un presupuesto de 4,3 millones de euros.

La primera de ellas ha subrayado que "es una inversión histórica para transformar Calahorra en un municipio más atractivo para vivir, para trabajar y para visitar que nos va permitir llevar a cabo importantes proyectos".

Ha continuado su intervención "nos comprometimos a recuperar Calahorra a través de su economía y empleo y estos dos años y medio hemos trabajado para cumplirlo y ya empieza a notarse". Así, el proyecto de la empresa búlgara con una inversión de 68,3 millones de euros creará unos 125 empleos en Calahorra. También en el espacio coworking habilitado en el Centro cultural 'Deán contamos con una joven emprendedora".

El pasado 15 de diciembre se abrió la nueva terminal de autobús y tren, "mucho mejor que la que teníamos, más sostenible y que ha mejorado la conectividad, la comodidad y la accesibilidad de los usuarios", ha resaltado la alcaldesa, que también ha lamentado que "en este mismo año en el que ponemos en marcha esta moderna estación intermodal, el Gobierno de España haya eliminado trenes a Calahorra y reducido el horario de la taquilla de la estación ferroviaria, así como tampoco haya cumplido su compromiso de habilitar 2 frecuencias más a Madrid directas con parada en Calahorra".

NUEVOS SERVICIOS Y VIVIENDA.

En su comparecencia Mónica Arceiz ha recordado los servicios creados en 2025 destacando las 58 nuevas plazas de aparcamiento gratuito en la antigua estación de autobuses y en el parking de 'La Planilla' y el nuevo contrato de gestión de la limpieza viaria de la ciudad, con un gasto anual de 1,4 millones de euros, el doble de personal, más maquinaria y más moderna y más servicios.

La vivienda es otro de los temas que ha abordado en este balance de 2025. "El solar del Silo, tal y como se refleja en el Plan General Municipal de Calahorra aprobado en 2022, es de uso residencial, y por eso el año que viene comenzará la edificación de más de 100 viviendas, una plaza pública con zona verde, juegos infantiles y mobiliario urbano; y dos plantas de aparcamiento subterráneo: la primera para parking público en régimen de rotación con una capacidad estimada de 178 plazas y la segunda planta para los garajes de las viviendas".

También el Irvi está construyendo 9 viviendas en la plaza de El Raso y reformando las 18 viviendas unifamiliares de Peones Camineros para destinarlas todas a alquiler social.

Este año, en otro orden de cosas, "hemos continuado con la revolución deportiva con pasos muy firmes como la construcción del nuevo campo de fútbol, que previsiblemente lo recibiremos a principios de 2026".

BAJA LA CRIMINALIDAD.

También se ha referido a la seguridad, "otro de los pilares fundamentales de la acción de este equipo de Gobierno municipal". "Los datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno en La Rioja sobre la reducción de la tasa de criminalidad en Calahorra refrendan que las medidas que estamos adoptando son correctas", ha valorado Mónica Arceiz.

Entre ellas ha detallado la colocación de las primeras 18 cámaras de seguridad ciudadana, que se suman a las 21 de videovigilancia del tráfico instaladas ya en la ciudad; o completar casi la plantilla de la Policía Local con un total de 54 efectivos. En 2026 se colocarán unas 29 cámaras más durante el primer trimestre del año.

"Detrás de cada obra, de cada servicio nuevo y de cada inversión hay un objetivo muy claro: mejorar el día a día de los vecinos de Calahorra. Escuchamos, trabajamos y actuamos. Y lo hacemos pensando tanto en las grandes transformaciones como en las pequeñas mejoras que facilitan la vida de las personas", ha afirmado Mónica Arceiz, que ha proseguido que "somos un equipo de gobierno que impulsa proyectos para transformar Calahorra, pero que también se preocupa por las pequeñas obras que mejoran el día a día de todos los ciudadanos".

La nueva ordenanza para vehículos de movilidad personal (patines), la licitación del contrato para el control de la población de palomas y estorninos en la ciudad, el incremento de la ayuda destinada a financiar los gastos de notaría y registro de la propiedad a los jóvenes calagurritanos que adquieran su primera vivienda en Calahorra que ha pasado de 500 a 750 euros, la celebración de la primera gala de la mujer emprendedora y el aumento del Plan Estratégico de Subvenciones para las asociaciones y clubes locales por segundo año consecutivo son algunas de las pequeñas acciones que ha citado la alcaldesa.

Mónica Arceiz ha finalizado su balance agradeciendo "el trabajo de todo mi equipo de gobierno, -el mejor- y el de los trabajadores municipales, de las empresas, asociaciones y de los vecinos de Calahorra, este avance es fruto del esfuerzo conjunto. Solo desde la colaboración seguiremos haciendo de Calahorra una ciudad mejor para todos".

También ha aprovechado su intervención para "desear a todos los calagurritanos un feliz 2026, lleno de salud y alegrías" y reiterar "nuestro compromiso de seguir cumpliendo lo prometido y trabajando para mejorar Calahorra".