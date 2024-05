La arpista Cristina Montes ofrece este viernes un concierto en Soto en Cameros dentro de La Rioja Festival

LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La arpista sevillana Cristina Montes protagoniza el concierto de este viernes en la Parroquia de San Esteban en Soto en Cameros dentro de La Rioja Festival. Montes es una de las arpistas más importantes de su generación.

En el concierto interpretará dos obras de la compositora canaria Laura Vega, compositora residente del Festival: 'Más allá de la noche que me cubre...' y 'Lágrimas del que ama' para violín y arpa. Montes interpretará alguno de los temas junto al cuarteto de cámara Agarita y la violinista Cecilia Bercovich.

El concierto comenzará a las 19,00 horas y habrá servicio de autobús desde Logroño, previa reserva en la web del Festival, donde se pueden comprar también las entradas para el concierto: https://lariojafestival.es/

El programa del concierto contará con obras de Jesús Guridi -Viejo Zortzico-, Laura Vega -Más allá de la noche que me cubre... y Lágrimas del que ama-, Salvador Brotons -Allegro Spiritoso-, André Caplet -Conte Fantastique for harp and string quartet-, Gabriel Fauré -Impromptu pour harpe op.86- y Gerardo Gombau -Apunte Bético-.

EXPERIENCIA.

La jornada se completa con una experiencia turística. A las 17.15 horas un autobús partirá desde Logroño con destino a Soto en Cameros, autobús que saldrá de regreso a Logroño a las 21 horas.

Habrá una primera parada en el Cañón del Río Leza, donde habrá una breve explicación de las formaciones rocosas, así como las aves autóctonas de la zona.

Después el viaje continuará hasta Soto en Cameros donde se podrá recorrer el municipio con una visita a sus edificios más emblemáticos. La visita guiada está limitada al número de plazas del autobús, cuyos tiques se deben comprar aparte del concierto.

Tras la finalización del concierto, en torno a las 20 horas, habrá una degustación de productos típicos de la zona, entre los que destacan mazapanes de Soto en Cameros, queso de los Cameros e Hidromiel. La degustación es gratuita para todos los asistentes.