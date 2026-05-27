La Asociación de Bodegas por la Calidad recibe el Premio 'Manuel Llano Gorostiza' de la Academia Vasca de Gastronomía - ASOCIACIÓN DE BODEGAS POR LA CALIDAD

LOGROÑO 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Academia Vasca de Gastronomía ha distinguido a la Asociación de Bodegas por la Calidad (ABC) con el Premio 'Manuel Llano Gorostiza', que reconoce cada año a una persona, institución o proyecto destacado por su contribución a la cultura del vino.

El galardón fue recogido el martes, 26 de mayo de 2026, en el auditorio del TOPIC (Centro Internacional del Títere de Tolosa), en Tolosa (Gipuzkoa).

La Academia ha valorado la trayectoria de la Asociación como entidad que defiende la calidad del vino como criterio de valor, poniendo el acento en la singularidad, la identidad cultural, la sostenibilidad y la autenticidad del producto.

Fundada en 2002, la asociación reúne actualmente a 12 bodegas de prestigio de la DOCa Rioja con presencia en más de 100 países, y ha mantenido durante más de dos décadas un trabajo constante en distintos foros en favor de la excelencia y la tradición vinícola.

"Que una institución como la Academia Vasca de la Gastronomía, con la que tantos valores y objetivos compartimos, nos haya concedido este premio, significa, para la Asociación de Bodegas por la Calidad, mucho más que un reconocimiento".

"Es la confirmación de que defender la calidad como criterio irrenunciable tiene sentido, y de que ese es el camino. Seguiremos trabajando desde la Asociación para que la excelencia pese cada vez más en las decisiones que dan forma al vino de Rioja." Juan Díez del Corral, presidente de la Asociación de Bodegas por la Calidad del Rioja.

El acto reunió a los premiados de distintas categorías de los Premios Academia Vasca de Gastronomía 2025, que reconocen anualmente la excelencia en el ámbito de la gastronomía vasca. En esta edición, los galardones se completaron con premios al producto, publicaciones, a la labor conventual artesanal, a la docencia y al patrimonio gastronómico, entre otros.

Para la Asociación de Bodegas por la Calidad, este reconocimiento refuerza su convicción de que apostar por la calidad es la mejor garantía de futuro para el vino de Rioja, y ratifica el camino recorrido en favor de una Denominación cada vez más prestigiosa en los mercados internacionales.