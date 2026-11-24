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LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a quince años y diez meses de prisión al que fuera entrenador de fútbol del Club Deportivo Varea por nueve delitos sexuales contra seis menores, además de tenencia de pornografía infantil.

El tribunal le considera culpable de delitos como el de abuso sexual a menores de dieciséis años, acoso sexual, descubrimiento de secretos y tenencia de pornografía infantil. Los hechos afectaron a seis menores que formaban parte del equipo que dirigía.

La sentencia le impone multas por un importe total de 7.920 euros y el pago de indemnizaciones a las víctimas que ascienden a 29.000 euros. Además, el tribunal declara al Club Atlético Osasuna responsable civil subsidiario del pago de estas indemnizaciones.

Junto a las penas de prisión, la Audiencia prohíbe al condenado aproximarse a las víctimas a menos de doscientos metros y comunicarse con ellas por cualquier medio durante un periodo que excede en cuatro años la duración de cada una de las penas privativas de libertad impuestas.

Asimismo, establece cinco años de libertad vigilada por cada uno de los delitos contra la libertad/indemnidad sexual por los que ha sido condenado.

La resolución también acuerda la inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento durante cuatro años por cada uno de los delitos cometidos contra la libertad/indemnidad sexual.

Junto a esto, la inhabilitación para ejercer cualquier profesión, oficio o actividad que implique contacto regular y directo con menores de edad durante un periodo que supera en cinco años la duración de las correspondientes penas de prisión impuestas por cada delito.

SE VALÍA DE SU CONDICIÓN DE OJEADOR

Según recoge la sentencia, de 179 páginas, el condenado aprovechó su posición como entrenador y la confianza que los jugadores habían depositado en él para cometer conductas de naturaleza sexual contra seis menores de edad durante las temporadas futbolísticas 2020-2021 y 2021-2022.

El tribunal considera acreditado que el acusado se valía de su vinculación con el Club Atlético Osasuna, con el que mantenía un contrato indefinido desde julio de 2021 como "ojeador", para ganarse la confianza de algunas de sus víctimas.

Les ofrecía la posibilidad de progresar en su carrera futbolística y llegar al primer equipo y, bajo esa promesa, les solicitaba fotografías de contenido sexual y trataba de concertar encuentros a solas con ellos.

Según recoge la sentencia, "el acusado, actuando con el propósito de satisfacer sus deseos sexuales y valiéndose de la su posición de entrenador" cometió abusos y acosos sexuales contra los menores del equipo que dirigía.

Además, mantenía conversaciones de contenido sexual con los jugadores a través de WhatsApp, les solicitaba fotografías íntimas y posteriormente les pedía de manera insistente que eliminaran las conversaciones.

La resolución también considera probado que el acusado aprovechaba su presencia en los vestuarios para fotografiar a los menores sin su consentimiento mientras se duchaban, sin que estos advirtieran las intenciones de su entrenador, ya que no consideraban extraño que el condenado entrara en los vestuarios con el móvil en la mano.

Las imágenes se centraban en las partes íntimas de los jugadores y, según señala la sentencia, "son perfectamente visibles y centrales en el encuadre, no cabe entender en tal conducta otros fines distintos a los sexuales, se trata de una imagen que desborda los límites de lo ético y de lo estético, y carece de utilidad como ilustración anatómica y, por ello, de indudable contenido sexual".

PERSISTENCIA Y COHERENCIA DE LOS TESTIMONIOS

La Audiencia Provincial subraya que los hechos se produjeron en un ámbito privado, sin presencia de terceras personas, una circunstancia que confiere especial relevancia a las declaraciones de los menores.

Al valorar la prueba practicada, el tribunal considera que no existen circunstancias que permitan cuestionar la credibilidad de sus testimonios y destaca que todos ellos mantenían inicialmente una relación de confianza y estima hacia el acusado.

Los magistrados aprecian, además, una "evidente persistencia en los hechos descritos" a lo largo de las distintas declaraciones prestadas por las víctimas durante el procedimiento judicial.

La resolución también pone de relieve las coincidencias entre los testimonios de los menores respecto a determinadas expresiones utilizadas por el entrenador, un elemento que el tribunal tiene en cuenta para valorar la consistencia de sus relatos.

MATERIAL DE PORNOGRAFÍA INFANTIL

En relación con el delito de pornografía infantil, la sentencia considera acreditado "que el acusado almacenaba en sus dispositivos un número relevante de material en el que se aprecian a menores de edad mostrando sus genitales frente al espejo, así como en conductas sexuales".

El tribunal concluye que este material reúne las características necesarias para ser considerado pornografía infantil, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los instrumentos internacionales de protección de la infancia.

En este sentido, la resolución cita el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual. Contra esta sentencia cabe recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.