Nueva edición de la Gala 'Sonrisas de Navidad' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La peña Aster vuelve a organizar por tercer año consecuentico la Gala 'Sonrisas de Navidad', un espectáculo de música y danza en el que colaboran cuatro agrupaciones locales. Lo recaudado con el precio de la entrada se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer.

El sábado 12 de diciembre, la solidaridad se da cita de nuevo en el Auditorio de Logroño con la III Gala Sonrisas de Navidad. Una cita musical en la que participan la Banda de la escuela municipal de música de Logroño, Academia de baile Artedanza, Corito del Colegio la Enseñanza y Agrupación Musical Rioja.

El precio de la entrada es de 5 euros y ya pueden adquirirse en librerías Santos Ochoa (Calvo Sotelo y Gran Vía) y Cafetería Kornner (Centro Comercial Berceo).

La Gala estará guiada y presentada por la directora de Radio Televisión Española en la Rioja, Conchi Aquesolo, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, Gobierno de La Rioja, Federación de Peñas de Logroño, Asociación de Belenistas de La Rioja, Graficas Ausejo, El Ángel, Leroy Merlín Alcampo.