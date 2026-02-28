El Aula Medioambiental de La Grajera propone para este fin de semana la actividad 'Eco juego'

Archivo - Aula Medioambiental de La Grajera - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera ha programado para este fin de semana la actividad 'Eco juego', una propuesta lúdica y educativa dirigida a niños y niñas a partir de 6 años, con el objetivo de fomentar el respeto y el cuidado del entorno natural.

A través de un juego dinámico y participativo, los asistentes podrán aprender de forma sencilla conceptos relacionados con el reciclaje, el ahorro de energía y otros aspectos fundamentales en la protección de nuestro medioambiente.

La actividad se desarrollará el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo, con dos sesiones diarias, a las 11,15 y a las 12,30 horas, cada una con una duración aproximada de una hora y quince minutos.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza a través de internet en el enlace https://www.giglon.com/evento/eco-juego-logrono o llamar al número de teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 11 a 14 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas.