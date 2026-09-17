'Autoria' Desvelará "Un San Millán Diferente", Con 70 Piezas, Nuevos Espacios En El Monasterio O Experiencias Multimedia - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'AutorIA' desvelará "un San Millán diferente", con 70 piezas -como la retornada Virgen de la Manzana o "el mejor facsímil que se puede tener" de las Glosas Emilianenses-, un centenar "de puntos de interés", nuevos espacios no mostrados en el Monasterio -como la Biblioteca- o experiencias multimedia.

El consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, acompañado por la directora general de Turismo, Virginia Borges, y la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, ha dado cuenta este jueves de algunos de los principales hitos que conformarán la muestra, que se va a poder ver desde el 30 de septiembre hasta el 10 de enero.

Una exposición que el consejero ha definido como "antológica, en la estela de 'La Rioja Tierra Abierta', con un enfoque temático muy interesante" y de la que ha destacado que "ya está en marcha", con sus fechas de inauguración y clausura, o su página web -autorialarioja.com- ya activa para la venta de entradas.

La muestra, en palabras de Pérez Pastor, "va a recordarnos que hubo un santo llamado Millán, discípulo de San Felices, que tiene una obra particular espiritual, religiosa, pero también cultural", dando lugar posteriormente al Monasterio "en cuyo escritorio se escribieron las primeras palabras en español".

Algo, ha continuado, que propició que "tres siglos más tarde de esas primeras palabras, de esas glosas, apareciese en el mismo lugar el primer autor de la literatura española con nombre conocido, con conciencia precisamente de autoría".

CONTENIDOS.

Por eso, "la exposición AutorIA, subtitulada 'La Rioja, tierra del español', viene a remachar esa vinculación que existe de nuestra tierra con el nacimiento y desarrollo de nuestro idioma", hasta llegar, siglos después "a la actualidad y a los retos de futuro" de la lengua común, "nos tenemos que plantear cómo nos relacionamos en español con la tecnología, hay mucho que debatir al respecto, también en español".

Para eso, ha dicho, "se han recuperado espacios que no existían como tales, lugares sobre los que no se podía caminar literalmente, y ahora se van a descubrir; espacios que estaban pero no se enseñaban, como las celdas monásticas; y espacios que normalmente no se veían en las visitas habituales", haciendo especial referencia a la Biblioteca, "una auténtica joya para los visitantes" a la que se va a poder acceder mediante una cabina preservando temperatura y humedad de la zona.

Con todo ello, más las 70 piezas y un centenar de "puntos de interés" se va a crear un recorrido expositivo "de una hora y media a dos horas", con elementos que, por primera vez, han llegado de museos internacionales, como el Louvre o el British Museum, o nacionales, como el Prado o el Arqueológico, además de entidades regionales, como la Diócesos o Museo Vivanco, entre otras muchas.

"Todos hemos puesto nuestro granito de arena para que la exposición sea una experiencia extraordinaria donde reencontrarnos con un monasterio que ya conocíamos que lo vamos a conocer más y que lo vamos a conocer mejor, incluso fuera de nuestras fronteras", ha asegurado.

Como elementos excepcionales, ha puesto el consejero que "se van a poder ver juntos los tres brazos de la Cruz de Marfil de San Millán, que solamente se han visto una vez en Londres"; el clave "mandado construir pos Bárbara de Braganza, que utilizó Doménico Scarlatti"; la visión de la luz equinoccial desde el coro alto; o, sobre todo, la recuperada Virgen de la Manzana, "que ya se va a ver en su contexto original", además de que "se va a quedar en La Rioja".

A las piezas, y al propio Monasterio "que va cumplir sus 20 años como Patrimonio de la Humanidad", ha sumado que la muestra "se completará con una serie de experiencias multimedia, con videomapping, proyecciones de vídeo, gafas de realidad virtual o pantallas inmersivas en las cuales se reflexione sobre qué es ser autor, dónde está la autoría en un mundo donde principia la inteligencia artificial o sobre qué es el español".

LA INAUGURACIÓN.

Pérez Pastor ha detallado especialmente que el próximo día 30 de septiembre será la inauguración, con el acto institucional previsto por la mañana, mientras que, por la tarde, se ha reservaro para que la exposición sea visitada por los vecinos de San Millán, "para que la primera impresión sea la suya, disfruten, y sientan que eso es su patrimonio".

A partir del 1 de octubre, serán las visitas generales, guiadas o libres, con entradas "con variedad de precios", desde mayores de 65 años, hasta menores de 8 -con acceso gratuito-, de 8 a 14 años "o una muy interesante entrada familiar, a 25 euros, para dos adultos y dos menores".

LAS GLOSAS.

Sobre la ausencia en la exposición de las Glosas originales, el consejero ha afirmado que "la exposición está tan bien fundamentada en su discurso y acompañada del suficiente número de piezas de calidad que el discurso no se resiente en absoluto por la falta de las Glosas", de las que ha subrayado que "vamos a tener el mejor facsímil que se ha hecho nunca de las Glosas, que recupera el tamaño y confección, incluso las imperfecciones de la pieza original".

Ha recordado además que "hemos tenido un acercamiento el más intenso que se ha hecho nunca al proceso de petición de las Glosas". "El contacto ha sido continuo y no se renuncia a ello. Pero en la muestra hay un discurso tan bien armado en torno a lo que hace que San Millán sea San Millán y en torno a la evolución de nuestro que la no presencia física de las Glosas no resiente en absoluto el conjunto", ha dicho.

Y ha concluido el consejero apuntando a que, sobre las expectativas, "va a ser un polo de atracciín muy importante, que va a permitir también que esos espacios recuperados del Monasterio reformen por completo el discurso expositivo de San Millán. Vamos a tener un nuevo San Millán, con un nuevo discurso". "Va a ser muy atractivo y que va a tener un buen retorno", ha vaticinado para finalizar.