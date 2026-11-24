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LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, día 24, ha autorizado a la ADER un gasto de 1,9 millones de euros para articular la sexta convocatoria del Plan de Consolidación del Trabajo Autónomo, "un compromiso anunciado por el presidente Gonzalo Capellán en la reciente presentación de los presupuestos para este próximo 2027", ha recordado el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez.

La subvención oscilará entre 2.100 euros para profesionales entre los 30 y los 59 años, y 2.700 euros para aquellos menores de 30 y mayores de 60 años, tal y como ha sucedido en las anteriores convocatorias, y actualiza el apoyo a todas esas personas que se han dado de alta durante el ejercicio 2025 y 2026, y no se han podido beneficiar, al no cumplir con los requisitos, de las cinco llamadas previas.

Por tanto, la convocatoria está destinada a aquellas personas afiliadas al RETA en cualquiera de sus modalidades, empresarios individuales, autónomos colaboradores, mutualistas, familiares de socios y autónomos societarios que lleven más de un año dados de alta en el momento de la solicitud y que no hayan disfrutado de esta ayuda a lo largo de la legislatura.

En el marco de una política que, apuesta por la simplificación y la agilización de trámites administrativos, los potenciales beneficiarios de esta convocatoria que será publicada durante el primer trimestre de 2027 podrán solicitar estas ayudas directas a través de un formulario electrónico incluido en la página web de la ADER (www.ader.es).

El trabajo autónomo desempeña un papel fundamental en la economía riojana, no solo por su contribución a la generación de renta y de empleo, sino también por su labor como semilla del futuro tejido empresarial.

Para el Gobierno de La Rioja, las trabajadoras y los trabajadores autónomos constituyen una prioridad máxima en el desarrollo de políticas activas que apoyen y consoliden el desarrollo económico de nuestro territorio.

En ese sentido, el Gobierno del presidente Gonzalo Capellán puso en marcha en el año 2024, a través de la ADER, el Plan de Consolidación del Trabajo Autónomo en La Rioja, que en cinco convocatorias ha beneficiado ya a 23.642 autónomos riojanos con una cantidad total abonada de 46.791.500 euros.

Esta ayuda responde de modo efectivo a las necesidades de las personas que desarrollan un trabajo autónomo, allanando el camino en los primeros años de actividad en los que los nuevos negocios muestran una mayor vulnerabilidad; acompañando al autónomo a lo largo del desarrollo de su actividad; dimensionando así su trabajo como elemento clave en una economía regenerada y sostenible; y contribuyendo a la igualdad y a la cohesión social.