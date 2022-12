'Autosuficiencia' ofrece un paseo por el cerebro del artista Enrique Marty, con la icónica artista Ana Curra como musa

La exposición forma parte de Actual Festival y se podrá ver hasta el próximo 19 de febrero en la sala Amós Salvador de Logroño



LOGROÑO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Entrar en el estudio pero, sobre todo, en el cerebro del artista plástico, Enrique Marty, este es el fin de la exposición 'Autosuficiencia' que desde esta misma tarde se podrá ver en la sala Amós Salvador de Logroño y que cuenta con Ana Curra, figura clave del punk-rock español, como musa. De ella, la cantante ha dicho: "Toda mujer debería sentirse musa o heroína por una vez en su vida".

Una muestra "perturbadora y siniestra" como ha dicho la artista española pero también "provocadora" que "no se puede explicar". Para ello, los organizadores invitan a logroñeses y visitantes a que acudan a la sala Amós Salvador (hasta el 19 de febrero) para recorrer sus rincones y conocer el "universo" de Enrique Marty y entablar "un diálogo" entre lo que se ve y lo que se siente.

'Autosuficiencia' -que recibe su nombre de una canción icono de los años 80- ofrece así un recorrido por el estudio del propio artista que se presenta como un lugar dinámico y autosuficiente. Al mismo tiempo, la muestra hace un homenaje a Ana Curra, una de las personas esenciales en el punk rock español de las últimas décadas convirtiéndola, nada más y nada menos, que en la figura mitológica de 'Zeus'.

Sobre el origen de la muestra, y como ha recordado el propio Marty, de adolescente, "un colega y yo llegamos a la conclusión de que lo que teníamos que hacer era afeitarnos la cabeza, encerrarnos en una habitación de su casa y no salir nunca más escuchando 'Autosuficiencia' en bucle. Vivir apartados totalmente del mundo y solamente dentro de nuestra cabeza".

'Autosuficiencia' es así, también, el título de la canción que publicó a finales de 1981 un recién creado grupo de música punk llamado 'Parálisis Permanente', liderado por Eduardo Benavente. Desde entonces es uno de los himnos más importantes de la música popular española. Al poco tiempo, se incorporaría Ana Curra a los teclados del grupo y, desde entonces, se convirtió en el elemento clave.

El 14 de mayo de 1983 Benavente murió con solo 20 años en un accidente de tráfico en la localidad riojabajeña de Alfaro. A pesar de la corta vida de este grupo, su huella es inmensa.

La canción, con una letra de Nacho Canut, fue elegida en 2020 por el diario El País como la canción más importante de la historia del punk en España. Ana Curra, desde 2012, por el 30º aniversario de la banda, volvió a interpretar los temas de la misma reactualizándola en cada uno de sus conciertos en solitario.

"ES COMO ESTAR DENTRO DE MÍ MISMO PERO TAMBIÉN FUERA"

De la muestra, Marty ha explicado que "cuando vemos esta exposición, yo siempre digo que sí, que me siento muy cómodo caminando por aquí. Es como estar dentro de mí mismo pero fuera... una sensación extraña pero cómoda".

Así, ha continuado, "en realidad el mundo es un caos. Para mí no tiene un sentido específico más que el que nosotros le demos, la organización del mundo la hacemos nosotros, si no es un absurdo. Percibimos, reorganizamos y lo devolvemos y eso es la existencia y, entonces, esta exposición es un símbolo de ello".

"No hay respuestas, no hay dogmas, no hay mensajes... lo que hay es un diálogo, la persona que entre aquí, debe dialogar pero sabiendo que no tenemos las respuestas directamente".

Un recorrido por el propio cerebro y la intimidad del artista que, como ha reconocido, no le da nada de pudor. "Evidentemente hay mucho que queda oculto pero no tengo pudor. Es curioso en un mundo en el que ahora, por redes sociales, se muestra la vida pero suele ser edulcorado e incluso falso".

RECORRIDO "TOTALMENTE PUNK"

De esta manera, el artista ofrece un recorrido "totalmente punk" pero también "barroco, renacentista, gótico.. así es el punk. En el Renacimiento, cuando apareció fue totalmente punk porque rompió la Edad Media y con una idea en la que el ser humano volvió a ser el centro. No hay otro remedio que ser punk".

Por su parte, Ana Curra ha querido asistir en Logroño a la inauguración de la exposición de la que ha asegurado que "ha disfrutado muchísimo".

"El universo de Enrique conecta mucho con el mío. Es flipante estar aquí jugando entre sus monstruos y su realidad imaginaria. Una realidad perturbadora y siniestra".

Además, Curra es la musa de esta exposición. "Estoy conmocionada porque él vino junto con sus compañeros a decirme que me iba a hacer un escáner para hacerme una escultura. Estaba atemorizada porque no sabía lo que era pero lo que ha hecho ha sido elevarme al olimpo de los dioses con el rayo de la fuerza de Zeus que hemos descubierto que era mujer y soy muy feliz".

"LA LIBERTAD DE CREACIÓN ES LO ÚNICO QUE NOS SALVA"

Finalmente ha indicado, "Logroño se debe sentir orgullosa de que en estos tiempos que corren en los que no sabemos qué es la libertad, la libertad de creación es lo único que nos salva. Encontrarse con este cajón artístico es brutal".

En la muestra se pueden ver más de cien obras del mundo especial de Enrique Marty pero sin explicaciones. Cada pieza tiene una idea.

'Autosuficiencia' es, en definitiva, una declaración de principios sobre la pasión de la creación, a la vez que un homenaje a la inspiración que una persona y su música provocan. Cada una de las estrofas de la canción aparecen en la sala, de tal forma que el espectador la puede reconstruir mentalmente y llevarla hacia sí mismo con la ayuda de las obras de Enrique Marty.

FESTIVAL ACTUAL

En torno a esta muestra, que se podrá visitar hasta el 19 de febrero, se ha organizado un programa de actividades paralelas que incluye conversaciones sobre arte y visitas guiadas. La exposición forma parte de la programación del festival Actual.

En el acto de presentación han participado junto con el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, la concejal de Cultura, Carmen Urquía, el propio artista plástico, su musa, el comisario de la muestra, Rafael Doctor Roncero, el director de la Sala Amós Salvador, Juan García Calvo y el director artístico del festival Actual, Santiago Tabernero.