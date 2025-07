AV.-La Rioja no irá a Sectorial Juventud sin criterios "reales" ante asignación "inasumible" a comunidad de 205 menores

LOGROÑO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja no acudirá a la Conferencia Sectorial de Juventud, convocada para este mismo jueves, sin que se aporten por parte del Gobierno central los criterios "reales" para la asignación a la comunidad de 205 menores no acompañados procedentes de Canarias, una cifra "inasumible", en palabras de la consejera de Políticas Sociales, María Martín.

En una comparecencia urgente ante los medios de comunicación, Martín ha asegurado que la convocatoria es "irregular" e incluso "ilegal" al no disponer de esos criterios para una asignación que supondría "romper un modelo de éxito" que La Rioja desarrolla desde hace años, y hacerlo además, "de forma impuesta".

La consejera ha apuntado que en la comunidad se están aumentando desde hace meses las plazas disponibles para menores, pasando de 135 a las actuales 149, con intención de llegar a 153. De ellas, hay en este momento "solo cinco libres". "No es que La Rioja no quiera, es que no puede, pasar en un mes a 205 plazas es inasumible", ha concluido Martín.

