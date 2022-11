Averiguar la "motivación" de un crimen, una "necesidad humana" que resuelve el Método V.E.R.A

LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Máster en Investigación Criminal de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Juan Enrique Soto, ha señalado hoy cómo averiguar la "motivación" de un crimen es una "necesidad humana" y ésta se resuelve con el Método V.E.R.A.

En una entrevista a Europa Press, Soto ha indicado cómo, cuanto "más dramático" es el crimen "lo primero que nos asalta es saber qué lo ha motivado". Es una "necesidad humana" porque "todos vivimos juntos".

Para averiguarlo, la policía utiliza el método V.E.R.A, que es un acrónimo de Víctima-Escena-Reconstrucción-Autor. Se aplica en casos de homicidio, secuestro, atracos, agresiones sexuales, en casos únicos o en serie y también cuando se dan desapariciones de alto riesgo de personas.

El sustento del Método V.E.R.A, tal y como explica Soto en su tesis, descansa en que no hay acto del agresor que no esté motivado y en que, debido a la complejidad de la conducta humana, a la interacción de unos individuos con otros y a las influencias ambientales, no habrá jamás dos casos iguales.

Cada delincuente, además, es producto de su propia historia personal, sus experiencias y emociones, su biología y su psicología. Así, el Método V.E.R.A. establece un perfil psicológico del autor que permite restringir las alternativas de búsqueda de sospechosos.

Soto, autor del 'Manual de Investigación Psicológica del Delito. El Método V.E.R.A' ha relatado cómo "ocurre una circunstancia" y es que "cuando tú averiguas por qué se ha cometido un delito eso te permite buscar qué personas tienen ese motivo".

Así, "un aspecto especial siempre es averiguar la motivación; cuando la tienes, tienes la investigación". De este modo, "la pregunta del investigador es sencilla: qué puedo hacer para avanzar". Para ello, las preguntas son por qué a esas horas, por qué ese lugar y no otro, por qué esa víctima, por qué usar una cuerda...

Y es que, "toda conducta, por muy pequeña que sea, tiene su motivación y, cuando las juntas, te sale la motivación global". Por tanto, se trata de "inferir qué puede haber estado pensando" el autor y "qué le ha llevado a cometer un hecho delictivo". La "línea de sucesos" que ha acabado en el mismo.

En este sentido se ha referido a José Bretón; caso en el que, en su día, el informe relataba todo esto; qué le llevó no solo a idear el matar a sus hijos como forma de castigo a su madre, sino qué le provocó también el impulso final para convertir una idea en un crimen.

Se trata de un método que se usa "sistemáticamente" en la policía española, verificado científicamente en el año 2012, y que se ha exportado a Latinoamérica y, recientemente, a Rumanía.

En la última edición del manual, la tercera, se ha incluido un nuevo capítulo sobre la posibilidad de aplicar la metodología a otros campos, como la psiquiatría dado que, con él, cuando un profesional lanza una hipótesis todo el proceso queda registrado, y se puede rastrear, por lo que, a la hora de defenderla, puede mostrar todo el proceso de análisis.