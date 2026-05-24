El Ayuntamiento activa este domingo un dispositivo especial de seguridad y movilidad con motivo del encuentro de la UDL

Archivo - Campo municipal de fútbol de Las Gaunas.
Archivo - Campo municipal de fútbol de Las Gaunas. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: domingo, 24 mayo 2026 9:45
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   LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Logroño activará este domingo un dispositivo especial de seguridad y movilidad con motivo del encuentro entre la Unión Deportiva Logroñés y la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, correspondiente a la ida de la final del play off de ascenso a Primera Federación. El partido se disputará a las 19 horas en el Estadio Municipal de Las Gaunas.

   En el dispositivo, similar al que ya se habilitó el pasado fin de semana con motivo del partido entre UDL y Getafe B, participarán efectivos del Cuerpo de Policía Local, que reforzará su servicio habitual, Protección Civil y el Servicio de Limpieza, así como otros medios no municipales como Policía Nacional o SOS Rioja.

   Se prevé una elevada afluencia de público durante buena parte de la jornada del domingo en el entorno del Estadio Municipal de Las Gaunas, donde se va a instalar una fanzone por parte de aficionados de la UDL.ç

   De igual modo, y como ya ocurriera el pasado fin de semana, se prevé una concentración de aficionados locales en la zona del Parque Gallarza, que se desplazará hacia el estadio en torno a las 16,45 horas.

   Por este motivo, la Avenida República Argentina estará cortada al tráfico, en el tramo comprendido entre avenida Pérez Galdós y la calle Huesca, desde las 16 horas, aproximadamente, hasta las 18 horas.

   Entre las 18 y las 19 horas la Avenida de la Sierra, entre las calles Clavijo y Salustiano Olózaga, permanecerá cortada al tráfico para facilitar el acceso peatonal al estadio.

   Este corte podría prolongarse o afectar a varias calles aledañas al estadio en función de la valoración que se realice desde Policía Local para favorecer los accesos y la seguridad del entorno.

    El tramo volverá a estar abierto al tráfico rodado durante el encuentro, para ser cortado de nuevo desde la finalización del partido hasta que el público haya abandonado el campo y el entorno recupere la movilidad habitual.

   El aparcamiento público del Palacio de los Deportes estará habilitado para estacionar vehículos.

   No obstante, desde el Ayuntamiento de Logroño se recomienda acudir al estadio a pie o utilizar el transporte público, dada la gran afluencia de personas que se espera en las inmediaciones de Las Gaunas.

   Habrá, además, modificaciones autobuses urbanos, que afectarán entre la 16,30 y las 19 horas, aproximadamente, a la Línea 9: en dirección Pradoviejo-Las Norias: c/ Clavijo - c/ San Adrián - c/ Serradero - c/ Sequoias - Avenida Madrid - Vara de Rey; y en dirección Las Norias-Pradoviejo: Vara de Rey - Avenida Madrid - c/ Sequoias - c/ San Adrián - c/ Clavijo (sentido oeste).

   Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea. Los autobuses recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente. Se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local.

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