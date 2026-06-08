Adjudicada la redacción del proyecto del primer carril bici de Calahorra a DH Proyectos de ingeniería

LOGROÑO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra, en Junta de Gobierno Local, ha la adjudicaciónb de la redacción del proyecto de urbanización de infraestructura ciclista hasta los polígonos industriales al estudio DH Proyectos de ingeniería S.A. por el precio de 54.450 euros.

Es una actuación del Plan de Acción Integrado (PAI) 'Calahorra impulsa: donde el pasado inspira al futuro', subvencionado con 3,7 millones de euros por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Este nuevo carril bici transcurrirá próximo al río Cidacos y a otros edificios emblemáticos de la ciudad como la Catedral de Santa María y el Santuario del Carmen, hasta las zonas industriales de la ciudad. Tendrá una longitud aproximada de 3,7 kilómetros.

Mejorará la conexión del núcleo urbano con los polígonos industriales y los puntos de interés naturales y turísticos de la ciudad. Además, reducirá la dependencia del vehículo privado y la huella de carbono del transporte al trabajo.

El carril bici conectará el núcleo urbano con los polígonos industriales de El Recuenco, Rifondo y Tejerías con el fin de impulsar una movilidad más sostenible, más baja en emisiones y menos dependiente del vehículo o transporte privado.

LICITACIÓN DE CONTRATOS.

Por otro lado, se ha aprobado el expediente de contratación para adjudicar el contrato de servicios de asistencia técnica para realizar una auditoría técnico-económica de la concesión del servicio de aguas actual y propuesta del modelo de gestión y estudio de viabilidad del futuro servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento de Calahorra por un tipo de licitación de 143.985,98 euros.

El objetivo de este contrato es evaluar la situación técnica, analizando el estado de las infraestructuras, la eficiencia hidráulica; hacer una auditoría económica-financiera y un diagnóstico de cumplimiento de adecuación a normativas ambientales y de calidad.

Asimismo, se propondrá el modelo de gestión del futuro servicio y el estudio de viabilidad. Todo ello para mejorar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento de la ciudad.

Los criterios de adjudicación son el precio (49%), experiencia profesional del personal adscrito a la ejecución del contrato (215) y memoria técnica (30%).

También ha acordado licitar la autorización o licencia de instalación de un puesto para la venta ambulante de castañas en el paseo del Mercadal durante la temporada otoño/invierno.

El canon por temporada (de octubre a febrero) es de 1.513,02 euros y la duración del contrato es desde 2026 hasta 2030. El canon es el único criterio que se valorará en la adjudicación.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares están publicados en la página web del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es).

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.

Se ha dado también el visto bueno a la concesión provisional de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para proyectos de cooperación al desarrollo, programas de servicios sociales y actividades culturales desarrolladas este año.

Ha destinado 24.953,80 euros para colaborar en la financiación de 6 proyectos impulsados por Fundeo (3.780 euros), COVIDE (3.660,42 euros), AMYCOS (4.500 euros), Amigos de la Tierra (4.013,38 euros), María Salus Infirmorum (4.500 euros) y Amor sin barreras (4.500 euros) y llevados a cabo en Kenia, Mozambique...

Además, ha otorgado ayudas para programas de servicios sociales a la asociación de promoción gitana de La Rioja (3.341,98 euros), a Indismatic (682,15 euros), a la asamblea local de Cruz Roja (6.660 euros), a la asociación Igual a Ti (360 euros), a la asociación de Personas Mayores (3.550,68 euros), ALCERRIOJA (1.944 euros), la asociación Riojana de Daño Cerebral Adquirido (11.568,18 euros) y Res Fraterna (1.893 euros).

También ha acordado subvencionar al Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra (1.760 euros), a la Fundación Caja Rioja (2.000 euros), a la asociación Amigos de la Historia (967,76 euros), a Amigos de la Tierra de La Rioja (664 euros), la asociación Peregrinos del Señor Santiago de Galicia (2.000 euros) y la asociación Amigos de la Catedral (466,80 euros).

De esta convocatoria de ayudas para la organización de actividades culturales se han beneficiado además el Orfeón calagurritano 'Pedro Gutiérrez' (708,48 euros), la asociación de belenistas calagurritanos (288 euros), Cofradía de la Santa Vera Cruz (2.000 euros), el club cultural y de coleccionismo 'El Lazarillo' (2.000 euros) y la asociación de Juventudes musicales de Calahorra (2.000 euros). Todas estas subvenciones suman un importe total de 71.408,84 euros.

PATROCINIO DEL FESTIVAL GRAN RESERVA.

Un año más, el Ayuntamiento de Calahorra patrocina el Festival Gran Reserva, que tendrá lugar en Calahorra los días 26 y 27 de junio. El parque del Cidacos será el escenario en el que actuarán el primer día Loquillo, Puño Dragón, Tobogán, La Banda del Desagüe, Masmarcus y el dj Javi Colina. El cartel se completa con Miguel Ríos, El Drogas, OBK, Enay, Masmarcus y Juan P., que actuarán el sábado 27 de junio.

"Es un cartel equilibrado, potente y lleno de momentos que se van a quedar grabados en la retina de los asistentes. Calahorra está lista para convertirse, un año más, en la capital de la música", han valorado desde la dirección de Burcor, la empresa organizadora del festival. Las entradas para asistir a la tercera edición de Gran Reserva están a la venta en la web oficial www.granreservafestival.es

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el primer pago de la aportación económica para esta nueva edición del festival que asciende a 82.582,50 euros, fijada en el contrato privado de patrocinio publicitario firmado entre el Ayuntamiento de Calahorra y Burcor Producciones S.L. para la promoción de la ciudad en Gran Reserva. El importe del segundo pago es de 44.467,50 euros.

SOLICITUD DE SUBVENCIONES.

El Ayuntamiento de Calahorra ha solicitado una subvención para la realización de actividades deportivas de tiempo libre al Gobierno de La Rioja y otra a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023 para llevar a cabo el proyecto 'Calahorra felina' para mejorar e impulsar el control poblacional de las colonias felinas en la ciudad.

Por último, se ha acordado la certificación número 1 de las obras de demolición del inmueble número 12 de la calle Estrella por valor de 39.325,29 euros. Unos trabajos ejecutados por emergencia; y se ha dado el visto bueno a la relación de facturas número 25 y 25 (acumulación de fases) por importe total de 161.460,43 euros.