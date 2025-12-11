El Ayuntamiento de Arnedo y Fundación Pioneros presenta 'Arnedo EnReda'

El Ayuntamiento de Arnedo y Fundación Pioneros presentaron oficialmente Arnedo EnReda - FUNDACIÓN PIONEROS

LOGROÑO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Arnedo y Fundación Pioneros han presenatdo oficialmente 'Arnedo EnReda', un proyecto que busca impulsar la participación, el bienestar y el protagonismo juvenil en el municipio. La iniciativa, que comenzó a trabajarse antes del verano, retoma este curso su actividad con más fuerza y un calendario estable de acciones dirigidas a jóvenes de entre 14 y 22 años.

La rueda de prensa contó con la presencia de Sandra Rodríguez, concejala de Juventud del Ayuntamiento de Arnedo; César Moreno, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arnedo; Ana Calvo y Elisa Uriszar, educadoras del proyecto Arnedo EnReda; y José Manuel Valenzuela, coordinador técnico de Fundación Pioneros, quienes explicarán los objetivos, metodología y principales líneas de trabajo previstas para este año.

UN ESPACIO SEGURO Y PARTICIPATIVO PARA JÓVENES

'Arnedo EnReda' se propone crear un espacio seguro, cercano y participativo donde adolescentes y jóvenes puedan expresarse, compartir inquietudes y formar parte activa de la vida comunitaria. A través de un acompañamiento respetuoso, el proyecto promueve la autonomía, la convivencia y el desarrollo personal y social de la juventud.

Su enfoque se basa en el desarrollo positivo adolescente, que reconoce a las personas jóvenes como protagonistas en la construcción de su propia comunidad.

LÍNEAS DE TRABAJO DURANTE EL CURSO

El proyecto se desarrollará a través de cuatro ejes principales:

Grupo motor de jóvenes, que analizará la realidad juvenil de Arnedo y orientará las acciones comunitarias. Escuela de Facilitación Juvenil, con encuentros semanales donde se trabajarán identidad, igualdad de género, creatividad, educación emocional, pensamiento crítico y resolución de conflictos. Espacios intergeneracionales, que promoverán el diálogo entre jóvenes y personas adultas del municipio. Actividades intermunicipales, incluyendo encuentros y campamentos de intercambio juvenil dentro y fuera de La Rioja. Un curso para seguir tejiendo red

Con 'Arnedo EnReda', el Ayuntamiento de Arnedo y Fundación Pioneros refuerzan su apuesta conjunta por la participación juvenil, creando espacios estables de encuentro, aprendizaje y construcción comunitaria.