El Ayuntamiento de Calahorra convoca el concurso de felicitaciones navideñas dirigido a los escolares de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha convocado el tradicional concurso de felicitaciones navideñas, dirigido a los escolares de la ciudad con el objetivo de fomentar su creatividad artística y llamarles la atención sobre la Navidad.

Pueden participar los alumnos matriculados durante el curso escolar 2026/2027 en los centros educativos de Calahorra, distribuidos en cinco categorías: A para 1º y 2º de Educación Primaria; B para 3º y 4º de Educación Primaria; C para 5º y 6º de Educación Primaria y 1º de ESO; D para 2º, 3º y 4º de ESO; y E, para el alumnado de Educación Especial.

Cada participante puede presentar una única tarjeta, que deberá ser original, inédita y realizada individualmente.

El tema será la Navidad, pudiendo reflejar libremente valores, escenas, tradiciones, elementos culturales o interpretaciones personales relacionadas con estas fechas.

Las tarjetas tendrán un tamaño de 10,5 x 21 centímetros, en formato horizontal o vertical, sobre papel o cartulina fina. La técnica será libre y podrán utilizarse todos los colores. No se admitirán obras premiadas previamente en otros concursos ni aquellas generadas total o parcialmente mediante herramientas de inteligencia artificial generativa.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE

El plazo de presentación finalizará el 20 de noviembre de 2026 a las 14,00 horas. Las felicitaciones navideñas podrán entregarse en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) o en el Centro cultural Deán Palacios.

Los concursantes de la categoría D también podrán presentar sus trabajos por correo electrónico, enviando la tarjeta escaneada y los datos requeridos a festejos@calahorra.es. Si la obra resulta seleccionada, se solicitará la entrega de la tarjeta original en el Centro cultural Deán Palacios.

Los dibujos deberán presentarse sin firma y con los datos del participante en el dorso: nombre y apellidos, domicilio, edad, teléfono, curso y centro escolar.

MATERIAL ESCOLAR Y DIPLOMA DE PREMIO

El concurso contempla tres premios por cada una de las cinco categorías, con un total de quince galardones.

En las categorías A y B, los premios consistirán en material escolar valorado en 60 euros y diploma para cada uno de los tres primeros clasificados. En las categorías C, D y E, el material escolar estará valorado en 65 euros por premio, también acompañado de diploma.

El jurado valorará las obras atendiendo a la originalidad y creatividad, la calidad artística y la adecuación de la técnica a la edad del participante; la relación con la temática navideña y, por último, la capacidad expresiva y composición.

También podrá declarar desierto cualquiera de los premios si considera que los trabajos presentados no alcanzan la calidad mínima exigible.

Asimismo, el Ayuntamiento de Calahorra podrá seleccionar, entre las tarjetas premiadas, una como felicitación navideña municipal.