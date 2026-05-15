El Ayuntamiento de Calahorra ejercerá la acusación particular en los delitos de hurto cometidos en el municipio

Archivo - La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arcéiz. - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA - Archivo

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha anunciado este viernes que ejercerá la acción penal contra los delitos de hurtos leves que se cometan en el término municipal de Calahorra y que afecten a la seguridad ciudadana.

En su empeño de que "Calahorra sea una ciudad más segura y velar por la seguridad de los calagurritanos", el equipo de Gobierno municipal ha dado instrucciones a la asesoría jurídica del Ayuntamiento "para que se persone en los procedimientos judiciales que se instruyan derivados por hurtos leves o agravados por multirreincidencia en el término municipal".

Este anuncio se hace tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2026, el pasado 10 de abril de 2026, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para asegurar una respuesta penal efectiva en casos de reiteración delictiva, mejorar la seguridad ciudadana y combatir la percepción de inseguridad generada por la reiteración de delitos patrimoniales.

Uno de los artículos que se ha reformado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es 105.3 que permite a las entidades locales ejercer la acción penal en delitos de hurto en el término municipal de Calahorra.

La actuación municipal se desarrollará en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Policía Local y Guardia Civil, responsables de la elaboración de los correspondientes atestados policiales por estos tipos de delitos.

De este modo, tan pronto como el Ayuntamiento de Calahorra tenga conocimiento de la existencia de delitos de hurto, especialmente leves y vinculados a la multirreincidencia, ejercerá la acusación particular en defensa del interés general, solicitando tanto la pena que legalmente corresponda como el reintegro del valor de los bienes sustraídos a sus legítimos propietarios.

"En ocasiones los ciudadanos dicen total para que voy a denunciar. Ahora en estos casos, aunque ellos no denuncien el Ayuntamiento actuará por ellos. Queremos que quien delinca lo pague en la cárcel", ha explicado la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz.

En estos momentos se está definiendo el procedimiento de actuación para que el Ayuntamiento ejerza esta acción penal.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Calahorra reafirma "su compromiso con la protección del comercio local, la convivencia ciudadana y la seguridad de vecinos y comerciantes".

"Una medida más que suma a la instalación de cámaras de vigilancia en la ciudad y en los polígonos industriales, el incremento de la plantilla de la Policía Local y la organización de dispositivos especiales de seguridad, que están logrando disminuir la tasa de criminalidad en Calahorra por tercer año consecutivo y hacer que la ciudad se más segura", finalizan desde el Consistorio.