El Ayuntamiento de Calahorra hará una amortización "histórica" de 912.122,7 euros

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra amortizará anticipadamente 912.122,7 euros. Este dato ha sido posible "gracias a una gestión eficiente, rigurosa, y responsable de los recursos públicos y a una política económica de control, planificada y equilibrada", ha valorado el concejal de Hacienda, Mario Nafría.

Esta reducción significativa de la deuda municipal consolida la línea de trabajo marcada por el equipo de gobierno municipal en materia de control del gasto, eficiencia en la gestión y responsabilidad financiera.

El Ayuntamiento de Calahorra llevará al pleno ordinario de este mes una modificación de crédito para amortizar anticipadamente el resto de una deuda contraída en 2007, cuyo importe asciende a 912.122,7 euros, con cargo al remanente de tesorería de la liquidación del ejercicio económico de 2024.

"Con esta modificación eliminamos toda la deuda antigua y reafirmamos nuestro compromiso de una gestión económico-financiera saneada, estable y preparada para afrontar inversiones futuras", según Mario Nafría.

Ha añadido el edil para finalizar que "este paso supone una reducción real de la carga financiera municipal y permitirá en el presupuesto de 2026 tener más crédito disponible para ofrecer nuevos y mejores servicios a los ciudadanos".