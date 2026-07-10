El Ayuntamiento de Calahorra lamenta la agresión con un arma blanca a un trabajador del servicio de limpieza viaria

Mapa con el punto aproximado donde se ha producido el suceso. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha informado de que "esta mañana, un trabajador de FCC Medio Ambiente S.A., empresa adjudicataria de la gestión de la limpieza viaria de Calahorra, ha sufrido una agresión con arma blanca, mientras barría una vía pública del Casco Antiguo de la ciudad".

Concretamente, el suceso ha tenido lugar en el cruce de las calles Portillo de la Plaza y Casa Santa, junto al aparcamiento que hay debajo de la Casa Santa-Museo Inclusivo de Fotografía Bella.

Según el relato municipal, "el trabajador ha sido atacado por detrás por dos personas y ha recibido dos heridas leves en la espalda y en el brazo con un arma blanca".

Desde el Ayuntamiento de Calahorra "expresamos nuestra firme condena a esta agresión y trasladamos nuestro apoyo y cariño al trabajador agredido, deseándole una pronta y completa recuperación, así como a su familia, compañeros y a la empresa concesionaria".

Hasta el lugar de los hechos se ha acercado Policía Local. La víctima ha sido trasladada para recibir atención médica y se encuentra ya en su domicilio, recuperándose de las heridas. La empresa FCC Medio Ambiente S.A. ha interpuesto una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Calahorra.

"Este lamentable suceso pone de manifiesto la necesidad de seguir trabajando para garantizar la seguridad en la ciudad. El Ayuntamiento de Calahorra reitera su rechazo absoluto a cualquier manifestación de violencia y expresa su reconocimiento a la labor diaria que realizan los trabajadores y trabajadoras del servicio de limpieza viaria", finalizan desde el Consistorio.