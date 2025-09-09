El Ayuntamiento de Calahorra licita la reurbanización de la plaza de la Constitución por 618.486 euros

LOGROÑO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha sacado a contratación la reurbanización y mejora de la eficiencia energética del alumbrado de la plaza de la Constitución por un tipo de licitación de 618.486,67 euros. Una cifra que puede ser mejorada a la baja.

El ámbito de actuación es la plaza de la Constitución y parte de las calles Padre Lucas y Velázquez con una superficie total de 2.235 metros cuadrados.

Las obras consisten en la renovación de la pavimentación de la plaza y de las aceras, la limpieza de la escultura existente que se colocará sobre un pedestal, la instalación de una fuente, la creación de una zona con unos juegos infantiles y otra de estancia y la renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento de aguas, electricidad y telecomunicaciones.

Asimismo, el proyecto contempla la renovación del alumbrado público para mejorar la eficiencia energética de esta zona de la ciudad y la colocación de aparcabicis y mobiliario urbano.

El plazo para ejecutar todos estos trabajos es de 8 meses más 1 mes de posible prórroga.

Es una actuación susceptible de ser financiada por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo de programación 2021-2027.

El precio es el único criterio de adjudicación. El pliego de cláusulas administrativas particulares y el proyecto de obra pueden examinarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación de Sector Público (www.contrataciondelestado.es).