El Ayuntamiento de Calahorra saca a contratación la ampliación de la Escuela Infantil Municipal por tramitación urgente

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha licitado, de nuevo, el contrato de redacción de proyecto y ejecución de las obras de ampliación de la Escuela Infantil Municipal 'Santos Mártires'. Esta vez mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, después de que las dos convocatorias anteriores quedaran desiertas.

En la primera no se presentó ninguna empresa y en la siguiente convocatoria concurrió un único licitador, que fue excluido del proceso por la mesa de contratación al no alcanzar la puntuación mínima exigida en el pliego para el apartado 'calidad del proyecto y del equipo técnico'.

El tipo licitación es de 355.419,30 euros, el mismo importe que en la segunda convocatoria.

La modificación del procedimiento y tramitación tienen como objetivo reducir los plazos administrativos y agilizar la adjudicación para que los trabajos puedan empezar cuanto antes.

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, se ha reunido con las familias de los bebés que se encuentran en lista de espera para entrar en la Escuela Infantil Municipal 'Santos Mártires' para informarles de la situación y la nueva contratación, así como para trasladarles el compromiso del Ayuntamiento de impulsar esta ampliación.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas ya se pueden consultar, desde hoy, en la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es).

El plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto desde el 6 hasta las 13,30 horas del 19 de noviembre.

La calidad del proyecto y del equipo técnico (49 por ciento), el precio (45 por ciento) y el plazo de garantía (6 por ciento) son los criterios que se valorarán en la adjudicación del contrato.

Las obras consistirán en la construcción de dos nuevas aulas destinadas preferentemente al alumnado de 1 a 2 años. Esta ampliación permitirá incrementar la oferta de plazas, reducir las listas de espera y mejorar la prestación de este servicio público esencial.

Esta actuación garantizará la atención educativa de estos bebés, favorecerá la conciliación familiar y laboral y dará respuesta a la necesidad existente en la actualidad en Calahorra.

La duración de este contrato es 4 meses.