Fachada de la estación de autobuses de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño comenzará en enero las obras de seguridad vial y peatonal en el entorno de las estaciones de autobuses y de trenes. Unos trabajos que, como ha adelantado la portavoz del equipo de Gobierno, Celia Sanz, se iniciarán con el pintado de la señalización cromática.

Para ello, la Junta de Gobierno Local, en su sesión este miércoles, ha adjudicado el contrato para la realización de las diferentes actuaciones previstas, que ha sido para la empresa Antis Obra Civil, S.A., por un importe de poco más de 168.400 euros.

Como ha explicado la portavoz, "va a ser una intervención que se extiende desde la rotonda de Avenida de Lobete hasta la rotonda de la calle Miguel Delibes con Avenida de Colón, es decir, los frentes de ambas estaciones".

Con esta actuación "lo que pretende es, en primer lugar, establecer un carril único y exclusivo para autobuses y taxis, que será cromáticamente distinguido -en rojo- para que la seguridad aumente".

A ello se suma, ha detallado Celia Sanz, "que también vamos a introducir elementos inteligentes de señalización", con "la implantación de líneas delimitadoras de los carriles exclusivos en ambos sentidos para autobuses y taxis, con captafaros LED encastrados en el suelo que dejarán más patente su uso limitado".

Además, tanto a la entrada como a la salida de los autobuses de la estación se instalará un doble sistema de sensores fotoeléctricos que, ante la presencia de autobuses por un lado y de peatones por otro, activarán señales luminosas de aviso al otro usuario.

Celia Sanz ha añadido que "esto lo tenemos que unir a algo que ya hemos anunciado como una partida presupuestaria en inversiones, que es la intervención posterior en la calle Miguel Delibes", con las obras necesarias para la consolidación de la glorieta provisional entre Hermanos Hircio y Miguel Delibes, así como su ajardinamiento.